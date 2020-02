O Pescador organiza Torneio de Pesca Esportiva

Inscrições terminam no próximo sábado

O Pescador está com as inscrições abertas para o 3° Torneio de Pesca Esportiva que será realizado no sábado (dia 22) das 10h30 às 18h30m, em Ribeirão do Pinhal.

Serão R$ 1.250,00 em premiações além de brinde surpresa.

A taxa de inscrição é de R$ 120,00 e está incluso um almoço executivo no restaurante do pesqueiro.

O torneio terá premiação para os três primeiros colocado conforme informativo abaixo.

As inscrições devem ser feitas até 15/02(sábado agora), pelo site www.opescador.com.br ou direto no estabelecimento.