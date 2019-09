Festival de Drinks neste domingo no Pescador

Certeza de lazer sadio e familiar

Neste domingo (29) o Complexo de Lazer O Pescador promoverá um Festival de Drinks com descontos especiais. São diversas opções de bebidas e acompanhamentos: doces, amargas, cítricas e os drinks mais famosos estarão com 10% de desconto. O destaque é para a tequila, uma bebida tipicamente mexicana, que ganhou os corações dos brasileiros na versão Shot (com limão e sal) que será servida pela metade do preço.

O som ao vivo fica com a Banda Veins, a partir das 12h30, tocando o melhor do Reggae, Pop Rock, Rock Nacional e Internacional, e em seguida às 16h30 a dupla Ester e Gustavo trazendo o Sertanejo Raiz e Universitário.

O Pescador complexo de lazer é uma ótima opção para você desfrutar o seu domingo, conta com lagos para pesca, playground para crianças de todas as idades, uma paisagem deslumbrante, muita natureza, sombra e muita comida boa. Se você procura curtir a tranquilidade da natureza, uma gastronomia agradável e bom atendimento, o pescador é o local ideal para desfrutar momentos incríveis.

Reservas e outras informações podem ser obtidas através do site www.opescador.com.br ou pelos telefones: (43) 9 9910-3895 / 3551-2893.

O complexo de Lazer está localizado na Av. Silveira Pinto,838 em Ribeirão do Pinhal .