Melhor programa de domingo é no Pescador de Ribeirão do Pinhal

Diversão, boa gastronomia e som ao vivo

Neste domingo (09) o pescador receberá visitantes de toda a região, afim de aproveitar toda a estrutura que o complexo oferece, lagos para pesca, playground para crianças de diversas idades, pedalinho, várias opções de ambiente para aproveitar o dia.

O complexo tem uma estrutura diferenciada, possuindo ambiente interno, um externo próximo ao palco onde são realizadas as atrações musicais e também mesas próximas aos lagos e playground, garantindo sempre o conforto de seus visitantes.

Além disso tem uma programação musical especial. A partir das 12h30 o som fica por conta de Matheus Cavalcante tocando Reggae, Pop Rock e Sertanejo. Em seguida às 16h30 tem Léo do Cavaco com o melhor do Samba e Pagode.

Um domingo para todos os gostos com o melhor da gastronomia e da música para você e sua família, faça sua reserva agora mesmo e viva momentos agradáveis.

Reservas e maiores informações podem ser obtidas através do site www.opescador.com.br ou pelos telefones: (43) 9 9910-3895 / 3551-2893.

O complexo de Lazer está localizado na Avenida Silveira Pinto, 838 em Ribeirão do Pinhal.