6 aplicativos de viagem que você precisa conhecer!

O smartphone é o agente de viagens moderno. Na palma da sua mão, você pode reservar voos, acomodações e até reservar um assento em um restaurante à beira-mar usando nada mais que seu smartphone.

Se você quiser facilitar suas próximas férias, considere esses aplicativos de viagem escolhidos a dedo. Para que usa iOS ou Android, esses apps podem ajudar a manter baixos os níveis de estresse enquanto você está de férias.

1. Hostelworld

O aplicativo Hostelworld faz todas as coisas habituais que você espera que um aplicativo de reserva de acomodação faça — pesquisas, descrições, filtros — e parece particularmente bom ao fazê-lo. O mapa interativo em tela cheia facilita descobrir se o local que você gosta está em qualquer lugar perto de onde você quer estar, enquanto oferece críticas importantes de viajantes que já ficaram por lá.

2. Airbnb

Para quem não quer ficar em hotel ou hostel e procura um lugar mais reservado, o Airbnb permite alugar quartos individuais, sofás ou um apartamento inteiro no local da viagem. Além disso, se você ficar com anfitriões locais, ainda terá o aspecto social de um albergue e a oportunidade de pegar dicas com quem realmente conhece a vida local.

3. Skyscanner

O Skyscanner é o método preferido de muitos viajantes para encontrar voos baratos. O aplicativo para celular pesquisa milhões de voos de mais de 1.200 fontes e oferece as melhores opções disponíveis (seja a rota mais barata ou a mais fácil). O prático recurso de gráfico permite que você veja os dias ou meses mais baratos para voar até o seu destino e envia uma notificação de alterações de preço.

4. HotelTonight

O HotelTonight oferece descontos incríveis de última hora em quartos de hotel vazios. É incrivelmente fácil de usar e não demora muito para reservar um quarto. Você pode pesquisar por cidade ou atração ou no mapa e conferir as avaliações e fotos de outros viajantes. Ele também tem suporte ao cliente 24/7. Quando você preso em um lugar e precisa de um quarto de última hora, esse é o aplicativo certo.

5. TripIt

O TripIt ajuda a organizar seu próximo itinerário de viagem. Tudo o que você precisa fazer é encaminhar seus e-mails de confirmação de hotel, restaurante, voo e aluguel de carro para [email protected] e transfere automaticamente todas as informações para o seu itinerário principal, para que você possa visualizar facilmente todos os seus próximos planos de uma só vez. Se você viaja muito e tem muitas reservas que precisa organizar, este é o melhor aplicativo para usar.

6. Google Maps

O Google Maps é amplamente considerado como o melhor aplicativo de navegação existente. Oferece instruções para viagens de carro, transporte público, a pé, de táxi ou de bicicleta. Ele também permite fazer download de áreas específicas para uso offline. Você também pode usar o Maps para descobrir quando locais como museus ou restaurantes fecham e verificar se um local está ocupado em tempo real.