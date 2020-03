6 Estilos de decoração para Jardins

Esse tipo de jardim é caracterizado por linhas organizadas de plantas rígidas e sem adornos, como se a área externa fosse uma continuação da arquitetura minimalista da casa.

No entanto, quando utilizado ao extremo, o estilo contemporâneo pode parecer frio e pouco convidativo. Para escapar dessa armadilha você pode adicionar elementos com cores sutis. Peças de madeira e flores coloridas também podem ser uma boa opção.

Algumas plantas que combinam com um jardim contemporâneo são: agave, palmeira washingtonia, jasmim-manga e liriope muscari (serpentina).

Jardins Tropicais

Para criar um jardim tropical você pode escolher plantas com folhas grandes e com texturas arrojadas. Esse estilo é caracterizado por uma jardinagem exuberante, semelhante a uma floresta.

Bananeiras, palmeiras, samambaias, costela-de-adão, bromélias, orquídeas e dracenas são excelentes para criar o efeito tropical. Para complementar o paisagismo, aposte em lagos, fontes ou pedras com aparência natural.

Jardins Orientais

Os jardins orientais mantêm a tradição de mais de 3000 anos, desde os impressionantes jardins dos imperadores chineses até os tranquilos jardins zen típicos dos japoneses.

Nesse tipo de jardim, todos os elementos do paisagismo – plantas, ornamentos, pedras e água – são cheios de simbolismo. Embora seja complicado criar jardins orientais com todo o significado original, é possível criar um ambiente tranquilo para desfrutar da beleza natural do espaço.

As plantas que podem viver por muitos anos, passando de geração em geração são as mais indicadas para preservar as características de um jardim oriental. Magnólias, azaleias, cerejeira do Japão, grama japonesa, grama coreana e pinheiro-buda são algumas sugestões.

Jardins Inglêses

Esse estilo é inspirado nos jardins ingleses do século XVIII, quando membros da nobreza começaram a criar sua própria versão para as casas de campo tradicionais dos trabalhadores britânicos.

O jardim inglês rompe a simetria de outros estilos. É repleto de flores e plantas de diferentes espécies propositalmente desalinhadas para criar a impressão de naturalidade.

Misturar flores perenes com vegetais e plantas de folhagem, entrelaçando-se uma às outras torna o jardim fascinante! Aposte em lavanda, jasmim, margarida, hortênsia, pinheiros, arbustos e árvores nativas.

Jardins Desérticos

Até mesmo nos ambientes desérticos existem jardins lindos. Diferentemente da exuberância dos jardins ingleses ou da quantidade de vegetação em um jardim tropical, o jardim desértico é feito com plantas preparadas para enfrentar as condições climáticas mais adversas.

Cactos e suculentas combinados com pedras e areia criam o ambiente árido perfeito! Então se você não tem muitas habilidades para jardinagem, esse estilo é ideal para você. Já que essas plantas são resistentes e exigem poucos cuidados.

Jardins Clássicos

Primeiramente, o jardim clássico pode ser a escolha ideal para uma casa tradicional, principalmente se o espaço ao ar livre for grande.

Mas, nesse tipo de jardim os espaços são separados simetricamente! Assim, formando desenhos geométricos tradicionais do paisagismo italiano e francês.

Arbustos, coníferas, pinheiros, esculturas, fontes de água, bancos de design clássico e vasos cerâmicos são alguns elementos típicos dos jardins clássicos.

A inspiração para decorar um jardim pode vir da paisagem ao redor da casa, do seu estilo de decoração preferido ou o desejo de criar um visual diferente para sua área externa. E aí, ficou animado para criar um paisagismo especial em seu jardim?

