ACESAP traz palestra O Consumidor Nem Sempre Tem Razão

Palestrante é advogado com experiência na área

No dia 26 de setembro a ACESAP (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina) e CO7 Coworking promoverão uma palestra com o tema “O Consumidor Nem Sempre Tem Razão“.

Embasada no Direito do Consumidor, o evento busca reunir empreendedores do Norte Pioneiro interessados em saber mais sobre a relação de consumo.

Os principais assuntos abordados serão:

O que é relação de consumo.

O que pode fazer propaganda e como fazer.

Vitrine da loja: Como expor dentro do direito do consumidor.

O que o direito do consumidor fala sobre recebimento em meu estabelecimento.

Garantias, trocas e devoluções.

Cobranças, como fazer da forma correta.

O Palestrante Rodrigo Mendonça Fittipaldi (OAB 341.914/SP) é advogado com experiência em direito do consumidor.

Evento: O Consumidor Nem Sempre Tem Razão

Local: ACESAP – Rua Rio Branco, 501. Santo Antônio da Platina.

Horário: 19h30m

Investimento: R$ 30,00

Link para inscrição: https://doity.com.br/palestra-o-consumidor-nem-sempre-tem-razao

Vagas limitadas

Mais informações: (43) 99630-2811.