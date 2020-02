Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

O que é Arquitetura Vernacular?

A arquitetura vernacular, representa a arquitetura construída com técnicas e materiais originários de uma região específica, um conhecimento geralmente passado de geração a geração.

Ela pode ser chamada de sustentável, já que geralmente utiliza técnicas bioclimáticas passivas e materiais com baixa energia incorporada. Entretanto, em toda arquitetura sustentável pode ser considerada vernacular.

Mas, é uma das mais ricas, com vários tipos diferentes de manifestações arquitetônicas.

No Brasil, esse tipo de arquitetura é mais facilmente reconhecida nas aldeias de povos indígenas. É lá que estão fortemente presentes todos os princípios que a caracterizam.

Apesar da Arquitetura Vernacular sempre ter existido, ela só passou a ser estudada a partir do fim do século XIX. Então arquitetos como Frank Lloyd Wright e Le Corbusier pesquisaram o tema e criaram em seus trabalhos versões renovadas desses estilos típicos. Mas, já no Brasil, um grande apoiador desta arquitetura foi Lúcio Costa.

Características da Arquitetura Vernacular

Seu objetivo é atender as necessidades das pessoas e do grupo;

Não existe uma preocupação estética;

Trata-se de uma arquitetura mínima, onde não existem excessos, pensada para o tamanho da mão de obra disponível;

Fortemente ligada ao local de construção e aos costumes da comunidade;

Integrada ao meio ambiente e totalmente adaptada ao microclima;

É construída por meio de conhecimentos transmitidos como uma tradição e passados através de gerações.

Características específicas em regiões de clima frio:

Proximidade entre edificações;

Telhados de inclinação média;

Estruturas elevadas do chão;

Uso de materiais de baixa emissividade térmica;

Paredes espessas;

Fachadas com aberturas amplas somente nas faces que recebem mais luz solar.

Características específicas em regiões de clima quente e seco:

Proximidade entre edificações;

Telhados planos;

Estruturas construídas diretamente sobre o solo;

Uso de materiais pesados;

Paredes grossas;

Fachadas externas pintadas de cores claras e com pequenas aberturas;

Pátios internos com fontes ou espelhos d’água.

Características específicas em regiões de clima úmido:

Edificações afastadas umas das outras;

Telhado com grande inclinação;

Presença de varandas;

Estruturas elevadas do chão;

Uso de materiais leves;

Paredes finas;

Fachadas com aberturas que permitam ventilação cruzada.

Arquitetura Vernacular Brasileira

Para muitos estudiosos, a arquitetura vernacular brasileira se restringe apenas às construções indígenas.

No entanto, aos analisarmos as suas características desse tipo de arquitetura (permanência no tempo, o caráter local ou regional, e a prevalência das necessidades funcionais sobre a estéticas), veremos que outras arquiteturas brasileiras, principalmente de origem rural, podem ser destacadas.

Por todo o país encontramos casas construídas com uso de madeira, pedra, tijolo, taipa de mão, taipa de pilão e adobe que podem ser classificadas como vernáculas.

No norte, por exemplo, encontramos as casas sobre palafitas e as casas dos babaçuais.

Arquitetura Vernacular e Sustentabilidade

A arquitetura vernacular pode ser considerada sustentável porque utiliza técnicas bioclimáticas passivas e materiais com baixa energia incorporada.

E como a preocupação com a sustentabilidade se torna cada vez mais presente, é importante valorizar a sabedoria das técnica regionais. Pensar que essas técnicas são um entrave estético é um grande erro. A arquitetura vernacular é sempre bela e adequada para o local onde está inserida e, a exemplo das construções “nativas” da Amazônia, muitas delas estão em processo de tombamento.

Se você gostaria de incorporar técnicas sustentáveis na sua construção, vale a pena procurar saber mais sobre a arquitetura vernacular. É interessante perceber que as comunidades antigas já faziam algo que a sociedade contemporânea tem se esforçado para descobrir, que seja, como viver de forma sustentável.

Cada região do planeta possui suas características próprias e singulares. E essas diferenças, incluindo questões tecnológicas, econômicas, históricas e ambientais, acabam se refletindo na arquitetura.

