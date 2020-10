Assembleia aprova voto de pesar pela morte de Dirceu Rodrigues

Na administração de Dirceu Rodrigues que a Protork iniciou as atividades que hoje a transformaram na maior fábrica de motopeças da AL

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, 30, envio de voto de pesar pela morte do ex-prefeito de Siqueira Campos, Dirceu Rodrigues (foto), a pedido do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) que por muitos anos atuou na política junto com o ex-prefeito. Dirceu morreu terça-feira, 29, no dia em que completou 74 anos.