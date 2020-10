Candidata inicia campanha nas ruas

Ela concorre com outros adversários políticos na eleição de 15 de novembro

Com uma agenda intensa, a candidata a prefeita de Jacarezinho, Tina Toneti e o candidato a vice-prefeito Nelson Paulino estão percorrendo os bairros de Jacarezinho junto com os candidatos a vereadores e candidatas a vereadoras. A recepção por parte da população e os constantes apoios que Tina vêm recebendo fazem com que a campanha ganhe força.

“Esta semana foi maravilhosa. Iniciamos as visitas em alguns bairros, mas já foi possível sentir todo o carinho que o povo continua tendo conosco. A primeira visita da campanha foi no bairro Pedreira. Um povo trabalhador, guerreiro, que luta no dia a dia, merece ser feliz e respeitado, e ter mais condições dignas de vida”, destaca Tina.

Outro local que recebeu a dupla foi o Residencial Santa Helena. A antiga “Patolândia”, hoje é um residencial com infraestrutura urbana, construção de casas populares, escola e posto de saúde municipal ao redor do bairro. Tina e Nelson também fizeram visitas na Vila Setti, no bairro Dom Pedro Filipak e Jardim Delamura, além de reuniões com apoiadores, empresários e com todos os candidatos a vereadores.

Durante a semana, o deputado federal Ênio Verri esteve em Jacarezinho e gravou junto com Tina um vídeo em apoio a sua candidatura. Nas redes sociais, teve início o movimento #apoioTina13, uma série de vídeos com a participação de moradores da cidade e de políticos como Arilson Chiorato, Gleisi Hoffmann, Requião e Vicentinho.