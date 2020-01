Pensando em aumentar a eficiência no canteiro de obras? Confira!

O canteiro de obras é a área de trabalho onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra. É também o local onde são armazenados os materiais que serão utilizados (cimento, ferro, madeira, ferramentas, etc).

Ele é compostos por áreas de vivência e áreas operacionais, tais como: depósitos de materiais, alojamento, banheiros, escritório, e, dependendo do empreendimento, até mesmo uma sala de vendas.

Ou seja, em um canteiro de obras precisa haver espaço para muitas coisas. E tudo isso deve ser planejado com cuidado para que não ocorra falhas na execução dos serviços e perda da qualidade.

Então, para aumentar ainda mais a eficiência do seu canteiro de obras, confira as dicas a seguir.

Como aumentar a eficiência no seu canteiro de obras?

1. Planeje seu canteiro de obras

O canteiro de obras deve ser planejado e projetado antes do início das obras. Dessa forma, o espaço de trabalho é otimizado. E, se bem planejado é possível ganhar mais agilidade, diminuindo o tempo de deslocamento de materiais, pessoas e máquinas.

Para começar, com a planta em mãos, identifique o espaço ideal para a construção do canteiro de obras. Analise onde será feita a entrada e saída de caminhões, a área para o descarregamento de materiais e também visualize onde será feito o trânsito e a permanência das pessoas envolvidas. Planeje também as instalações de abastecimento de água e de energia elétrica.

No mais, lembre-se que, de acordo com o porte e a complexidade da obra, o canteiro de obras precisará ter diferentes espaços, tais como: casa de vigia, alojamento e refeitório. depósitos diversos, carpintaria, escritório, almoxarifado, central de corte e dobragem de ferro, etc.

2. Layout do canteiro de obras

Depois de definido os espaços do canteiro de obra, é hora de pensar no seu layout. A disposição adequada no canteiro de obras é fundamental. Afinal, é a partir dele que acontecerá toda a logística envolvendo equipamentos, mão de obra e matéria-prima.

Trata-se de elaborar um fluxo de trabalho pensando em reduzir ao mínimo os movimentos dos trabalhadores. E, dessa forma, fazer com que eles gastem o mínimo de tempo possível em deslocamentos para buscar materiais ou usar equipamentos.

Mas atenção, é importante destacar que o layout do canteiro de obras deve ser flexível. Afina, ele precisará ser alterado conforme o desenvolvimento da obra.

3. Organização e limpeza

Para assegurar o bom andamento da obra, a segurança e a saúde de todos os envolvidos, é importante que todos colaborem para manter o canteiro de obras limpo e organizado, com cada material armazenado em seu devido lugar.

Para isso, o gestor deve criar uma rotina de limpeza no canteiro de obras estipulando, por exemplo, dias e horários para limpeza.

Importante também que todos colaborem para manter os corredores de passagem sempre limpos e livres, evitando assim, o desperdício de material no deslocamento.

4. Compra de materiais programada

Antes mesmo de começar a obra, deve ser definido um funcionário responsável pelo planejamento e administração dos materiais da obra, pois dele será a função de responder as seguintes questões:

Quais materiais serão recebidos na obra?

Em que quantidade eles serão recebidos?

Quando e onde serão usados?

Em que momento devem chegar?

Assim, é possível fazer uma lista de materiais e uma programação das compras necessárias para cada etapa da obra. Evitando-se dessa forma, e a estocagem de uma quantidade exagerada de materiais.

5. Armazenamento de material no canteiro de obras

Os materiais de construção devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, bem como a circulação de materiais e o acesso aos equipamentos de combate a incêndio.

No mais, é preciso tomar cuidado para não obstruir portas ou saídas de emergência, bem como evitar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento.

Veja a seguir algumas regras básicas:

Materiais como sacos e perfis e madeira não podem ser apoiados em muros e pilares de sustentação;

Os materiais devem ser empilhados a uma distância, no mínimo, igual à altura da pilha;

Os materiais devem ser armazenados em locais de fácil acesso;

Tijolos e telhas devem estar em pilhas para evitar quebras;

Sacos de cimento e argamassas devem ser guardados em local seco e arejado.

