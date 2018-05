Cantor de Cornélio Procópio lança clipe no estilo funknejo

Felipe Montezine está lançando a carreira em nível nacional

O cantor Felipe Montezine, (foto) de Cornélio Procópio – PR, lançou no final de abril o clipe de sua nova música de trabalho “Malandra Bum Bum”. O clipe, que contou uma produção inusitada e criativa, foi gravado em uma barbearia na cidade.

O empresário Carlos Barbosa e também a agência de contratação de artistas StageOn Brasil acreditam na carreira do cantor e afirmam: “O menino está pronto para o Brasil”

Felipe, que é amante do sertanejo raiz, decidiu dessa vez fazer algo bem diferente do que está acostumado e lançou o clipe no estilo “funknejo”, que está sendo um sucesso e já conta com quase 40 mil visualizações no Facebook, isso sem contar as parcerias com jogadores e ex-jogadores de futebol que publicaram em suas redes sociais, totalizando quase 100 mil acessos.

Segundo o G1: “O termo funknejo não é novo: ficou popular com o estouro de “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha”, de João Lucas & Marcelo, em 2012. Desde então, alguns sertanejos tentam incorporar o tamborzão do funk. A novidade neste ano é que os MCs mais famosos, especialmente os de São Paulo, embarcam nas parcerias”.

Assista ao clipe e deixe seu comentário