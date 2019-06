Cantor original de Boate Azul sábado em Pinhal

Ex-integrante da dupla Joaquim e Manuel

No dia 15 de junho, o Complexo de Lazer O Pescador trará o show FESTIVAL BOATE AZUL de Manuel Sollo, ex-integrante da dupla Joaquim e Manuel, a formação original que primeiro gravou a música Boate Azul, Som de Cristal, Blusa Azul, entre outros clássicos da música caipira.

É uma oportunidade única de ouvir os clássicos de perto de uma lenda da música sertaneja. Manuel, que está com a carreira solo, continua com um timbre afinado e voz imponente para abrilhantar a noite do dia 15 com um amplo repertório de sertanejo raiz.

Para reservas entre em contato com O Pescador no WhatsApp (43) 99837-2682

Couvert: R$ 15,00

Área VIP: R$ 30,00

Haverá também show de abertura com o cantor Wilson Reis.

Lançamento de drinks de inverno para aquecer sua noite, e para acompanhar: porções de bolinho de feijoada e bolinho de mandioca com carne seca . E ainda pratos do dia: Bife Ancho e Oho de Bife ao molho Chimichurri e Short Ribs ao molho Barbecue.

Junte os amigos e a família para participar.

O Pescador também disponibiliza Baby Sitter para cuidar das crianças.

Consulte os pacotes com a Pousada O Pescador.

O Pescador está localizado na Av. Silveira Pinto, 838, em Ribeirão do Pinhal.

☎ (43) 3551-2893

📱 (43) 99837-2682

Facebook para mensagens: https://www.facebook.com/opescador.net/

🎣🎣 www.opescadornanet.com.br