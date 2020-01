Como tornar sua casa sustentável?

A cada ano que passa percebe-se uma maior preocupação com o meio ambiente e, com isso, a procura de novas formas para aderir um comportamento que o respeite. Uma grande forma de fazer isso é tornar sua casa sustentável.

De acordo com a Green Building Council Brasil (GBC Brasil), com 531 projetos e 16.74 milhões em metros quadrados brutos, o Brasil encontra-se no top 5 no ranking mundial de construções sustentáveis certificada pela ferramenta LEED, em sua frente estão os Estados Unidos, China, Canadá e Índia.

O que são casas sustentáveis?

Uma casa sustentável é projetada e construída de formas que agridam o mínimo possível o meio ambiente. Além disso, não pode-se esquecer que é necessário assegurar a segurança e bem-estar dos moradores.

Uma obra precisa ter certificação de sustentabilidade para ser considerada sustentável e, algumas das certificações principais são:

Certificação LEED : a Leadership in Energy and Environmental Design ou Liderança em Energia e Design Ambiental, é a certificação garantida pela Green Building Council.

: a Leadership in Energy and Environmental Design ou Liderança em Energia e Design Ambiental, é a certificação garantida pela Green Building Council. Certificação AQUA-HQE : foi criada a partir da certificação francesa Démarche HQE, a AQUA-HQE é a certificação internacional sustentável concedida no Brasil pela Fundação Vanzolini.

: foi criada a partir da certificação francesa Démarche HQE, a AQUA-HQE é a certificação internacional sustentável concedida no Brasil pela Fundação Vanzolini. Selo Casa Azul : é gerado pela Caixa Econômica Federal, o selo busca reconhecer empreendimentos que demonstrem contribuições para a redução de impactos ambientais.

: é gerado pela Caixa Econômica Federal, o selo busca reconhecer empreendimentos que demonstrem contribuições para a redução de impactos ambientais. Selo Procel Edifica: esse selo identifica edificações com melhores classificações de eficiência energética, garantido pela Procel.

Características de uma casa sustentável

Agora que já foi dito o que é uma casa sustentável, mostraremos algumas características essenciais para a criação delas.

Como umas das medidas sustentáveis mais conhecidas, o uso da energia solar é essencial para esses projetos.

Uso de formas alternativas para evitar o desperdício de água, como as calhas, tubulações e filtros, que são usados para conter a água das chuvas e usá-las para destinos diretos, como jardins ou até mesmo o vaso sanitário.

As janelas podem ser uma ótima alternativa para evitar o consumo de energia elétrica, já que quanto maiores elas são, mais luz solar garantem ao ambiente, dessa forma, a Luz solar direta evita o uso de luminárias, lâmpadas etc. durante o dia, economizando energia.

Ao escolher lâmpadas prefira as fluorescentes que consomem um quarto a menos de energia que as tradicionais incandescentes, ou escolha as lâmpadas LED que também são muito eficientes no âmbito sustentável, devido a sua alta duração.

O telhado verde garante várias vantagens para o meio ambiente, além disso, contribui muito para a obra ao todo. Confira nosso artigo sobre Telhado Verde .

. Uma construção sustentável não pode causar danos à natureza. Logo, não pode gerar a contaminação do solo, poluição da água e ar ou o desmatamento.

Saber se os materiais de sua obra são certificados é muito importante. Ademais, os resíduos gerados na construção precisam ser corretamente descartados. Sendo assim, clique aqui para saber como fazer isso.

Comprar aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos que indicam uma maior e melhor eficiência energética. Ou seja, que consomem menos é importante, como os que tem o selo Procel por exemplo.

Use madeira de reflorestamento ou certificadas.

Dicas de práticas sustentáveis alternativas para sua casa

Se você já construiu sua casa ou não tem intenção de fazer grandes mudanças, abaixo daremos algumas dicas que podem ser incrementadas no dia a dia e sem gastar tanto para torná-la em uma casa sustentável.

Irrigar as plantas pela noite, já que o nível de evaporação é menor. Desse modo, evitando o uso em excesso de água. Opte por separar seu lixo reciclável em latas específicas, como papel, vidro, plástico, metal e orgânicos.

Evite deixar os aparelhos de sua casa ligados em standby (modo de espera). Compre produtos locais, dessa forma, você estará contribuindo para a diminuição de emissão de gás carbônico (CO²) no transporte deles. Instale torneiras com baixo consumo de água ou fechamento automático. Troque as descargas de válvula por descargas acopladas com caixas. As descargas de válvulas gastam em média de 10 a 30 litros de água a cada vez que são acionadas, enquanto as acopladas de acionamento duplo gastam 3 e 6 litros. Troque sacolas plásticas por sacolas retornáveis.

Contudo, existem diversas formas de tornar uma casa sustentável e nem sempre são necessárias grandes mudanças em sua obra. Lembre-se que, pequenas modificações já fazem grande diferença para tornar sua casa sustentável.

No Brasil, existem casas sustentáves, como por exemplo, a casa projetada pelo arquiteto Michel Habib em Atibaia – SP.

Então, gostou de saber como tornar sua casa sustentável? Não esqueça de continuar acompanhar nossa Revista Digital, acompanhar as novidades e ler mais artigos como esse.

