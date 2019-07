Colunista diz que domingo não deve ser deprimente

Opinião de Júlia Audi

Será que todo domingo vai ser sempre assim? Ouvir àquela música final do Fantástico é algo deprimente, afinal, isso nos lembra de que segunda-feira tudo começará de novo.

E uma das coisas que tenho feito todo domingo à noite é olhar para a semana passada e me questionar: o que eu poderia fazer de forma diferente para ter um desempenho melhor nesta semana que se inicia? Esses 15 minutos de reflexão acabam virando um novo documento com diversos insigths no bloco de notas do meu celular.

Ao olhar para a última semana analiso tudo, desde a hora em que acordei até a hora em que fui dormir. Onde eu estava mais produtiva? Por qual razão? Porque não consegui entregar alguns projetos que disse que terminaria? Eu estava ocupada com outras coisas? Porque me ocupei com essas coisas?

A partir dessas respostas é hora de começar um plano de ação sobre como eu quero encarar a semana seguinte . Analisar a si mesmo, suas ações, seus hábitos, enfim, como cuida da sua própria vida é ter controle para onde sua vida está indo. E é aqui que muitas pessoas erram. Ficam sentadas no sofá, apenas aguardando o final do Fantástico para dormirem enquanto esperam que algo novo milagrosamente aconteça com eles, em vez de procurar entender quais são os hábitos ou decisões que os mantêm estagnados.