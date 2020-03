Saiba como aproveitar o espaço integrado da sua casa!

Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

Divisão dos ambientes

Mesmo que não existam paredes para dividir os cômodos, é preciso delimitar cada ambiente e manter cada coisa em seu lugar. A melhor maneira de criar essa divisão é com tapetes. Por exemplo, você pode colocar um tapete no espaço reservado para a mesa de jantar e outro no local da sala de estar. Assim, você tem duas salas bem definidas em um único espaço integrado.

Outra opção é posicionar os móveis de forma que a transição entre um espaço e outro fique visivelmente marcada. Você pode, por exemplo, utilizar um sofá ou par de poltronas no meio da sala, de costas para a cozinha para criar a sensação de fechamento.

Thiago Conte Arquitetura

Esquema de cores harmônico

Um espaço integrado não é apenas um local amplo sem paredes. Para que o ambiente seja realmente integrado, precisa existir uma ligação entre a cozinha, sala de jantar e estar – ou qualquer outro cômodo da casa.

Ter uma paleta de cores coesa é a forma mais simples de conseguir unificar ao mesmo tempo que divide os diferentes ambientes. Se você tem medo de errar, comece com paredes em cores neutras, como branco, cinza ou bege. Em seguida, escolha uma cor de destaque que se repita em todos os ambientes.

Neste projeto, as paredes possuem tons claros que se complementam com o azul petróleo na sala de TV e na cor vinho dos detalhes da cozinha.

Asalc Arquitetura

Estilo do mobiliário

Por mais que cada ambiente precise de móveis específicos, é fundamental que eles combinem entre si, seja nas cores, formas ou estofado. Se optar por uma madeira escura no móvel principal da sala, por exemplo, considere utilizar a mesma madeira na mesa de jantar e nas banquetas da cozinha. Da mesma forma, se optar por móveis planejados brancos na cozinha, procure seguir o mesmo estilo nos demais ambientes.

PRIMORE Engenharia e Design

Iluminação

O tradicional ponto de luz central não é a melhor opção em ambientes integrados. Além de não iluminar o espaço uniformemente, uma luminária central não fica agradável visualmente.

Portanto, em casas com conceito aberto, é recomendável incluir pontos de iluminação específicos para cada ambiente. Uma luminária pendente acima da mesa de jantar, por exemplo, mantém um clima aconchegante na área de refeições. Spots de embutir ou sancas de gesso são opções discretas que servem para a iluminação geral da sala de estar e/ou TV.

Interesse visual

Em uma grande área de plano aberto é preciso adicionar elementos que criarão interesse visual. Isso porque os espaços maiores precisam ter tecidos e acabamentos interessantes para garantir que as pessoas continuem encantadas com os detalhes após a primeira vista.

Então, adicione cortinas, almofadas e alguns pufes estofados para proporcionar conforto visual e físico em um espaço integrado.

Une Arquitetura

Fluxo

O fluxo é um elemento fundamental em uma casa com planta aberta. O conceito refere-se à forma como a pessoa se move em uma sala tanto fisicamente quanto visualmente. Na prática, isso significa que os móveis e outros elementos devem ser posicionados de forma que a movimentação por toda a sala fique simples.

Ao decorar sua casa, trace uma linha imaginária em formato de “s”. Colocando o mobiliário e decoração de destaque dessa maneira, você cria uma sensação de movimento e facilita o deslocamento das pessoas pela sala.

Carolinne ataide lima

Embora a arquitetura dos imóveis com espaço integrado apresentem alguns desafios de decoração, não há razão para desistir de torná-las aconchegantes. Seguindo as nossas dicas para aproveitar o espaço da melhor forma, você terá um resultado incrível e harmonioso.

