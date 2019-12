Como decorar seu imóvel? 7 Dicas para você fazer!

As galerias de quadros estão em alta e combinam com todos os estilos de decoração. Basta reunir molduras de várias formas e tamanhos e organizar suas imagens favoritas. Pode ser as fotos que você tirou em uma viagem ou imagens de diversos padrões, como arte abstrata, padrões geométricos e frases que você encontra na internet. Use a criatividade e deixe o ambiente mais despojado e cheio de personalidade.

As prateleiras são uma ótima opção para decorar e organizar a casa. Para fazer suas próprias prateleiras personalizadas, você só vai precisar de mão francesa para suporte e tábuas de madeira. Depois, é só usar a criatividade para colocar seus objetos decorativos, livros, plantas etc.

Use fotos

Use as fotos de bons momentos em família para criar uma decoração personalizada para a sala ou quartos. Você pode criar murais apenas colando as fotos na parede formando o desenho desejado, como coração ou formas geométricas.

Outra opção simples é criar um varal de fotos com um barbante ou corda. Então pendurar as fotos com pequenos pregadores. O resultado fica lindo!



