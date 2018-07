Tem o sonho de se casar e dar uma festa de casamento? Esse post é pra você

Você já começou anunciar para os seus amigos e familiares que vai se casar, mas só de imaginar no que vai ter que correr atrás pra que tudo dê certo, já pensa no “trabalhão”…

Nossa missão aqui é ajudar, diante disto, trouxemos neste conteúdo exatamente o que você precisa para organizar tudo no seu casamento, do sim à festa, ao final da lua de mel.

Como planejar e organizar um casamento?

Ser noivo é muito bom, mas quando precisamos pensar em como planejar um casamento, a primeira coisa que precisamos pensar também antes de tudo é só trabalhar com profissionais experientes para que no dia marcado aconteça tudo do jeito mais perfeito, e que nada dê errado. Se você quer saber como planejar e organizar um casamento, continue lendo este conteúdo!

Quando começar os preparativos?

Antes de mais nada, é viável que você tenha em mente a quantidade de tempo que vocês têm até a data do casamento. O que de costume temos presenciado é os noivos começarem os preparativos em torno de 1 ano antes da data oficial do casório.

O importante também é que vocês pensem onde vão morar depois de se casar, é muito mais garantido que tudo continue dando certo sem essa preocupação.

Nós aconselhamos os noivos a definir dentro deste período, os principais detalhes da lua de mel do casal, como por exemplo: o destino, o tempo que vão viajar, as férias no trabalho de cada um, etc. Uma dica que não pode ser ignorada é valorizar todos os produtos e serviços contratados. Aconselhamos você não escolher somente pelo preço, o barato pode sair caro. Contrate o que tem qualidade, porque o casamento só acontece uma vez na vida!

Mãos à obra!

O que você tem que fazer antes de 12 meses da festa de casamento:

1 – Definir a data do casamento;

2 – Comprar uma pasta (de preferência grande) com divisórias para arquivar contratos, orçamentos e tudo que for importante nas negociações e fechamentos;

3 – Imaginar o estilo do casamento que você quer, (defina um lugar ideal e o tipo da festa) , dica: crie uma conta no Pinterest e separe todas as inspirações em pastas;

4 – Definir o orçamento total que será investido no casamento;

5 – Contratar uma assessoria de casamento;

6 – Visitar os locais onde você sonha realizar seu casamento;

7 – Organizar sua festa de noivado (local, decoração, músicos, cardápio e convidados);

8 – Reservar a igreja ou o local escolhido para a cerimônia;

9 – Planejar a lista de convidados;

10 – Iniciar a procura por fotógrafos e videomakers para o grande dia, a dica é marcar reuniões e conhecer bem o trabalho deles.

Checklist de Organização para o Casamento | BAIXAR

Preparamos com muito carinho pra você, uma planilha pra você baixar e ir preenchendo a cada etapa concluída das fases de organização do casamento. Você pode imprimir ou usar no celular mesmo.

Clique na imagem abaixo e preencha o formulário para fazer o download e não se perder na organização da sua festa de casamento.

Faltando 12 meses pro casamento você pode:

1 – Realizar sua festa de noivado, anunciando o casamento para os amigos e familiares próximos do casal (a plataforma StageOn, além das bandas para festa de casamento, tem diversos músicos para animar esse dia também);

2 – Definir o local da cerimônia e onde será a festa de casamento;

3 – Contratar o fotógrafo e videomakers para o grande dia;

4 – Escolher os padrinhos, madrinhas, pajens, damas de honra e demais pessoas que você quer ao seu lado;

5 – Agendar dentista, nutricionista e dermatologista caso você pense em se cuidar melhor nesse período, para estar se sentindo bem no grande dia;

6 – O casal deve considerar pensar em iniciar o hábito de frequentar a academia ou fazer exercícios físicos de outra forma. Além de cuidar da aparência, é uma ótima forma de evitar o estresse!

Faltando 11 meses antes do casamento:

1 – Pesquisar sobre vestidos de noiva e ternos, a dica é: pesquisar muito e conhecer vários estilos de vestidos e ternos, além das lojas especializadas em vestidos de noiva;

2 – Pensar nos acessórios, penteados, sapatos e tudo que você tem direito;

3 – Começar a pensar no cardápio da recepção e o tipo de buffet que vocês querem oferecer;

4 – Pensar no entretenimento da recepção: Banda ou DJ? Querem outras atrações? Quais? Encontre aqui tudo que você precisar em relação à atrações;

5 – Pesquisar inspirações e referências para a decoração de casamento, e procure também decoradores. Nosso parceiro Entenda Antes Arquitetura & Decoração pode te ajudar a encontrar estes profissionais;

6 – Finalizar a lista de convidados.

Faltando 10 meses antes da data do casamento:

1 – Contratar o decorador e o florista da cerimônia e da festa de casamento;

2 – Confirmar se o local da festa disponibiliza os móveis, e se não, começar a procurar os fornecedores. Se possível, contrate dentro deste período e repasse para o decorador;

3 – Escolha o tipo de buffet: à francesa, franco-americano ou coquetel;

4 – Visitar os melhores buffets (pelo menos 5 oções) e degustar o cardápio do grande dia. Dica Importante: todas as degustações devem ser feitas com o casal reunido;

5 – Contratar o buffet nesse período;

6 – Pesquisar sobre o cardápio e empresas para o bar do casamento;

7 – Contratar os profissionais responsáveis pelo entretenimento da festa (DJ, banda, cenografia, etc.)

8 – Contratar iluminação da festa e pista de dança;

9 – Contratar o coral para a cerimônia de casamento;

10 – Contratar a empresa de convites para os padrinhos, pais, daminhas e pajens. Defina também o #savethedate (digital ou impresso) nessa fase.

Faltando 9 meses antes da festa de casamento:

1 – Começar a pesquisar sobre os documentos necessários para o casamento civil;

2 – Decidir entre vocês qual será o regime de bens adotado pelo casal;

3 – Finalizar a lista de convidados com endereços, nomes completos e tratamento.

Faltando 8 meses antes da cerimônia de casamento:

1 – Começar a pesquisar sobre os convites de casamento (modelos, estilos e cores);

2 – Criar o seu site de casamento e já definir a lista de presentes;

3 – Deixar algumas informações importantes: endereços completos, sugestões de hotéis próximos, transporte e salão de beleza;

4 – Escolher o vestido de noiva;

5 – Escolher o terno do noivo;

6 – Anunciar o casamento pelo save the date para avisar uma quantidade maior de pessoas;

7 – Pesquisar sobre os doces e bolos de casamento e guarde as melhores inspirações;

8 – Deixar as mães definirem as cores do vestido antes das madrinhas;

9 – Considerar marcar exames pré-nupciais para o casal e um check-up completo por precaução;

10 – Certificar-se de que toda a documentação para o casamento civil e para a viagem estão verificadas;

Faltando 7 meses para o dia do casamento:

1 – Definir o cardápio completo da recepção e enviar ao buffet responsável;

2 – Encomendar o bolo de casamento e os doces – não se esqueça dos bem casados! Haha;

3 – Contratar o bar de casamento;

4 – Resolver nesse momento o destino, período. Se possível, já emita as passagens da lua de mel;

5 – Começar a pesquisar sobre cabelo, maquiagem e unhas da noiva;

6 – Dica: Se houver chá de cozinha, chá de lingerie e chá bar, converse com as madrinhas sobre isso e peça ajuda também.

Faltando 6 meses antes do dia do casamento:

1 – Pesquisar os locais para a noite de núpcias;

2 – Contratar seus convites de casamento;

3 – Não se esqueça da papelaria: menu, reservas, porta-copos, porta-guardanapos, missais, etc;

4 – Escolher as lembrancinhas de casamento;

5 – Não deixar de focar na academia e demais objetivos estéticos que definiu no início;

6 – Escolher e definir o traje do noivo e padrinhos;

7 – Definir os vestidos das madrinhas, daminhas, mãe e irmã da noiva;

Faltando 5 meses para a data do casamento:

1 – Reservar o quarto da noite de núpcias;

2 – Comprar as lembrancinhas de casamento;

3 – Escolher e comprar as alianças;

4 – Se quiser contratar cabine de fotos, a hora é agora;

5 – Definir a decoração da igreja;

Faltando 4 meses antes da cerimônia você precisa:

1 – Escolher o buquê de noiva, pensando no vestido que você escolheu (a regra é combinar);

2 – Iniciar a entrega dos convites de casamento;

3 – Escolher o sapato da noiva e do noivo;

4 – Escolher os acessórios da noiva, como brincos, terços, grinaldas e joias no geral;

5 – Definir quem levará as alianças ao altar;

6 – Comprar o porta-alianças;

7 – Reservar o dia da noiva, ou se preferir, reserve a data com os fornecedores que deseja no hotel ou em casa;

8 – Listar as músicas favoritas entre os noivos e agendar uma reunião com o DJ ou banda após ter tido a assessoria gratuita do StageOn.

Faltando 3 meses antes do dia do casamento:

1 – Fazer reuniões com a equipe de decoração para definir os mínimos detalhes;

2 – Provar os sapatos da noiva com o vestido e demais detalhes já tiver resolvido com antecedência;

3 – Escolher o maquiador, cabeleireiro, manicure e pedicure nessa fase;

4 – Não deixar de fazer diversas provas e ficar com o penteado por um tempo ou com a make, por exemplo;

5 – Fazer os ensaios fotográficos pré-wedding;

6 – Agendar e participar de cursos para noivos;

7 – Pedir para sua estilista definir o seu véu e acessórios do vestido;

8 – Definir a música da primeira dança;

9 – Consultar seu dentista e dermatologista;

10 – Comprar as lingeries do grande dia, podendo ser até mesmo dois modelos.

Faltando 2 meses para o grande dia:

1 – Agendar a última degustação do buffet completo do casamento, para ajustar os últimos detalhes;

2 – Confirmar a quantidade de convidados com o buffet de casamento;

3 – Contratar o carro da noiva;

4 – Encomendar o buquê das daminhas.

Está chegando! Faltando 1 mês para a festa de casamento você deve:

1 – Finalizar a entrega dos convites de casamento;

2 – Fazer o teste completo do cabelo e maquiagem, e se possível do look de noiva completo;

3 – Fazer a última prova do vestido;

4 – Escrever seus votos de casamento;

5 – Realizar e divirta-se nos chás! (Chá de cozinha, lingerie e bar);

6 – Reunir-se com a sua assessora para revisar todo o roteiro do casamento (não se esqueça de se reunir com seu celebrante, para definir o estilo da cerimonia que deseja);

7 – Certificar-se de que suas alianças estão polidas e gravadas;

8 – Revisar o RSVP (responda por favor). Se alguém não confirmou entre em contato ou solicite isso ao serviço contratado;

9 – Começar a escrever os cartões de agradecimento pelos presentes e presença na festa;

10 – Corte as pontas dos cabelos e faça uma hidratação, caso seja necessário;

11 – Não faça mudanças no visual, seja no cabelo ou em qualquer parte do corpo desse período para frente;

12 – Entre 10 a 15 dias antes, informe o buffet qual será a quantidade exata de convidados na festa;

O coração chega à 1 semana antes do grande dia!

1 – Não deixe de confirmar se o pagamento de todos os fornecedores estão em dia, não se esqueça de nenhum!

2 – Confirme a retirada do traje do noivo, marque um horário e faça a retirada pelo menos três dias antes;

3 – Ande um pouco com os sapatos do casamento para deixá-los bem confortáveis;

4 – Defina o roteiro do dia do casamento super detalhado;

5 – Peça a ajuda da sua assessora ou madrinhas para definir os horários certinhos;

6 – Informe a todos os prestadores de serviços sobre a quantidade final de convidados confirmados;

7 – Confirme o horário de entrega de todos os itens do dia, por e-mail;

8 – Informe e se possível, ensaie o roteiro do grande dia com todos os envolvidos;

9 – Faça seus tratamentos de beleza dias antes (sobrancelhas, depilações, unhas, etc);

10 – Delegue alguém para levar os itens como lembrancinhas e demais detalhes para o local do evento;

11 – Busque o buquê e demais acessórios que a noiva vai usar no grande dia;

12 – Deixe claro que os padrinhos, pais e daminhas devem chegar mais cedo: você define o horário;

13 – Delegue alguém mais próximo para levar e buscar seu vestido na lavanderia;

14 – Não se esqueça de listar e separar todos os objetos que você deseja que sejam fotografados no dia do casamento;

15 – Certifique-se de que a casa está preparada para receber vocês após o casamento;

16 – Prepare uma mala para a noite de núpcias, com a lingerie e demais acessórios que desejar utilizar;

17 – Deixe as alianças de casamento guardadas nas caixinhas no mesmo local de sempre;

18 – Não se esqueça de preparar o itinerário completo da viagem e números de contato dos locais para entregar aos pais, no caso de emergências;

19 – Mais importante: descanse muito, mantenha a alimentação saudável e procure delegar funções nessa fase – para a assessora, madrinhas ou mãe, por exemplo. É importante evitar o estresse e possíveis problemas.

Faltando 1 dia para a festa de casamento você deve:

1 – Revisar e finalizar os votos de casamento;

2 – Delegar funções e pedir para não passarem nada para você;

3 – Arrumar a mala para o seu casamento com tudo o que você precisa: maquiagem, meias de reposição, itens de higiene, kit costura, remédios para dor de cabeça e enjoo;

4 – Pedir ao noivo para providenciar uma caneta especial para as assinaturas;

5 – Criar e divulgar as hashtags do casamento, para que as fotos sejam postadas nas redes sociais.

Finalmente! No dia do casamento:

O grande dia finalmente chegou! É hora de seguir a rotina definida e aproveitar o grande dia que você organizou. Vocês merecem!

1 – Durma pelo menos 8 horas – sim é difícil, mas é muito importante descansar!;

2 – Não pule refeições e se alimente corretamente. Você não vai querer desmaiar no altar, certo?;

3 – Fique ao lado das pessoas que você ama e relaxe muito;

4 – Mantenha contato com seu parceiro por mensagens se a ansiedade crescer. Tenha certeza de que ambos estão ansiosos, vocês podem se ajudar nisso;

5 – Prepare uma pequena surpresa ao noivo/noiva! Envie um pequeno presente, bilhete ou flor. Um pequeno gesto pode aliviar toda a ansiedade e arrancar um sorriso de quem você ama! Trocar presentes é muito legal.

6 – Siga as instruções das maquiadoras e cabeleireiras e nunca mude de ideia de última hora! Siga aquilo que você aprovou anteriormente;

7 – Evite atrasos! É chique se atrasar até 20 minutos, mais que isso pode incomodar os convidados e até mesmo o seu noivo que está plantado no altar (imagina o terror do moço!) rs;

Divirta-se, isso é uma ordem! Sorria, desfrute, curta a banda contratada, converse com seus amigos e familiares e aproveite ao máximo, é o dia do seu casamento!

Lua de Mel – Dicas | StageOn Brasil – Agência de Divulgação e Contratação de Artistas

1 – Não saia para lua de mel um dia depois do casamento! Considere que vocês precisam descansar um pouco e revisar as bagagens e os detalhes com a agência antes de sair.

2 – O ideal é sair uma semana depois ou até mais, dependendo do que vocês precisam resolver… Se ainda não conferiram os pagamentos pendentes aos fornecedores, não saiam de viagem sem verificar os pagamentos.

3 – Agradeça aos convidados pela presença: pode ser uma mensagem no celular ou até mesmo um cartão físico enviado para todos.

4 – Durante a sua lua de mel, evite o celular e a televisão! Aproveite a companhia um do outro e desfrutem de todos os detalhes da viagem.

5 – Procurem relaxar na viagem também. Evite um roteiro agitado para todos os dias, vocês vão querer um dia de praia ou cama, com certeza!

Depois da lua de mel

1 – Quando voltar de viagem não se esqueça de verificar sobre a mudança dos nomes, pode ser que você precise atualizar os dados do banco e refazer alguns documentos, por exemplo.

2 – Não se esqueça de enviar seu feedback aos fornecedores do casamento, isso é muito importante para todos.

3 – Organize os presentes recebidos e não se esqueça de agradecer por eles. E por fim… envie as fotos do seu casamento para o blog de bandas para casamento StageOn Brasil.

4 – Finalmente chegamos ao fim, você viu como organizar um casamento realmente não é tarefa simples e tudo vai depender da sua organização! Conta pra gente em qual fase você está aí nos comentários…

www.stageon.com.br