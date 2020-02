Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

Em breve, um profissional entrará em contato com você Quero fazer outro orçamento!

Como barrar o frio com o projeto arquitetônico então?

Implantação

Procure implantar sua casa de maneira que maior parte dos ambientes receba luz solar. Afinal, quanto menos sol bater diretamente no imóvel mais difícil será aquecê-lo.

Tente fazer com que a residência fique em uma posição na qual os vizinhos não façam sombra. E para isso, é importante que você verifique a orientação do terreno e analise com cuidado o movimento do sol, que nasce a leste e se põe a oeste.

Interessante também evitar ficar muito próximo na porção sul do seu vizinho. Há grandes chances do sol não atingir essa fachada, o que pode causar umidade externa e interna nas paredes.

Veja também: “Qual é a importância do Urbanismo para a Arquitetura?”

Orientação e tamanho das janelas

Na maior parte do Brasil o sol vai de leste a oeste passando mais ao norte. Assim, a fachada norte é a que recebe mais sol durante o dia, principalmente durante os meses de inverno. Já a fachada sul, ao contrário, recebe mais sol no verão.

Assim,importante evitar que os ambientes tenham janelas unicamente voltadas para o sul. Do contrário você terá um casa fria no inverno e muito quente no verão.

E o tamanho também deve ser observado. Quanto maiores as janelas, mais claros e ensolarados ficarão os ambientes.

Caixilhos

No Brasil, a qualidade dos caixilhos é muito baixa. As peças, no geral, são mal acabadas e não fecham corretamente. Por isso, é comum nos dias mais frios sentirmos vento dentro de casa, mesmo com todas as portas e janelas fechadas.

As frestas nas janelas são as grandes culpadas pelo resfriamento das casas. É por meio delas que o ar frio noturno entra e todo seu esforço em aquecer a casa durante o dia se torna inútil.

Assim, ao comprar caixilhos e esquadrias, observe bem a qualidade do produto. O acabamento, o encaixe entre as peças e o isolamento devem ser adequados.

Proteção dos ventos

Na hora da construção é bom verificar qual a orientação predominante dos ventos e assim, posicionar as janelas de modo que elas possam ser fechadas.

E por falar em janelas, uma boa prática para manter a temperatura de sua casa agradável é abrir as janelas durante o dia e deixar o sol entrar na casa. Já no final da tarde, feche as janelas e conserve o calor que entrou em sua casa durante o dia. .

Veja também: “Descubra fatores que afetam a valorização do imóvel”

Sistemas mecânicos de aquecimento

Sistemas mecânicos de aquecimento são os populares aquecedores elétricos a óleo ou a gás.

Você encontra vários equipamentos no mercado e por isso é bom avaliar com muito cuidado antes de se decidir por algum.

Os aquecedores elétricos são de fácil instalação, porém consomem muita energia. Inclusive, é importante que as instalações elétricas suportem a carga exigida por eles.

Já o aquecimento a gás precisa de uma infraestrutura mais complexa e manutenção regular. Porém, são bastante eficientes e consomem menos energia.

Você pode usar ainda sistemas de aquecimento de piso, equipamentos portáteis e ares-condicionados com a opção de ar quente.

Por fim, por mais frio que seja o local da sua residência, vale lembrar que vivemos em um país tropical e que essas soluções para o inverno podem ser um grande problema durante os meses de verão.

Dessa forma, todo cuidado é pouco na hora de planejar sua residência e é sempre aconselhável conversar bastante com um arquiteto ou engenheiro civil de sua confiança. Esses profissionais, com certeza, encontrarão a melhor solução para o seu projeto.

Confira mais matérias como esta acessando a Revista do Entenda Antes!

Criamos o Entenda Antes porque acreditamos que a troca de conhecimento, informação e experiência é o único meio que realmente tem o poder de melhorar as pessoas, melhorar os negócios e o mundo como um todo.

Acreditamos que não precisa ser difícil e demorado encontrar bons profissionais e realizar orçamentos para fazer um bom negócio. Fazemos isso porque o mundo pede mais agilidade, facilidade e comodidade.

Solicite um orçamento do que você precisa sobre o mundo da construção e iremos te ajudar a realizar o melhor negócio!

Gostou do artigo? Compartilhe e espalhe essa ideia.

O Entenda Antes é uma Startup paranaense que tem a missão de ajudar quem está construindo, reformando ou decorando. Auxiliamos pessoas a realizar sonhos fazendo o melhor negócio, seja com dicas, ideias ou até mesmo em encontrar profissionais, produtos e lojas.

Entenda Antes – O Mundo da Construção.

Assuma o controle.

app.entendaantes.com.br