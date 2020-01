Confirmado Verão Gastronômico em Carlópolis

Entre os dias sete e nove de fevereiro

O Verão Gastronômico/Sabores do Paraná faz parte do projeto 4 Estações Gastronômicas desenvolvido no Paraná pelo Instituto Emater, para fomentar a gastronomia através do uso de matérias primas regionais, valorizando o saber fazer e a história cultural da população. Carlópolis vai sediar entre os dias sete e nove de fevereiro na praça da Matriz.

Na sexta-feira, dia sete, entre 18 e 23 horas; no sábado, dia oito, das 9 às 23 horas e no domingo das nove às 15 horas. A entrada será gratuita.

Entre os pratos salgados, costela suína com molho de barbacue de café e panqueca de frango com broto de bambu e alho poró. Entre os doces, alfajor, pão de mel (foto principal) e sorvetes. Opções de bebidas como cervejas artesanais e sucos.

O evento estimula o uso do alimento local e suas infinitas possibilidades de preparo. Busca também através da gastronomia o desenvolvimento do turismo rural e seus produtos associados.

A iniciativa é do governo estadual e prefeitura e tem como objetivo também divulgar e fortalecer a diversidade gastronômica da região.