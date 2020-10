Conheça 3 jogos de cartas clássicos para você se divertir

Com mais de um milênio de existência, os jogos de cartas vêm entretendo os humanos há gerações e gerações. Concebidos na China durante o século IX, eles chegaram ao Ocidente junto com o comércio e, por volta de 1400, os franceses estabeleceram o baralho padrão de 52 cartas e os quatro naipes – espadas, paus, copas e ouros – que usamos hoje em dia.

Conheça a seguir um pouco da história de três jogos de cartas clássicos que são perfeitos para uma noite de diversão com os amigos ou para relaxar sozinho depois de um dia de trabalho.

Blackjack

Inventado por volta do final do século XVI, o blackjack teve sua origem na Europa, mais especificamente na região entre a Itália e a França. Originalmente conhecido como 21, o primeiro registro de uma variação do blackjack aparece em um livro escrito por Miguel de Cervantes, que depois ficaria famoso como autor de Dom Quixote, em 1601 ou 1602.

Bastante fácil de aprender e com partidas rápidas, o blackjack ganhou esse nome ao chegar nos Estados Unidos em torno de 1800, quando uma regra aparentemente aleatória ditava um pagamento de 10 para 1 caso a mão tivesse um valete preto (black jack, em inglês). Mas o jogo só se tornaria realmente popular a partir da década de 1950, conquistando milhares de fãs e se tornando presença obrigatória nos cassinos em todo o mundo.

O objetivo do blackjack não é vencer os outros jogadores na mesa, mas sim a mão do dealer, pontuando 21 ou o mais próximo possível disso sem estourar a mão. Quem chega mais perto da quantia “21”, ganha. Portanto, além de tentar pontuar o mais próximo possível de 21 com as suas cartas, também deve atentar para a mão do dealer. O problema é que só dá para ver uma das cartas dele, sendo preciso adivinhar o resto para vencer.

Poker

Tudo indica que o poker tenha se originado em 1820 na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, dentro dos barcos de apostas no Rio Mississippi. De lá, o poker migrou para o Norte do país ao longo do rio e para o Oeste junto com a Febre do Ouro, tornando-se uma parte importante da cultura cowboy americana, antes de se espalhar pelos quatro cantos do planeta.

Com mais de 100 milhões de jogadores em todo o mundo e crescente popularidade no Brasil, bem como tema de inúmeros filmes e programas, é seguro dizer que o poker se tornou um dos principais jogos de carta da atualidade. Uma das razões disso é que não se trata apenas de um jogo divertido, mas que também requer muitas habilidades intelectuais, sendo inclusive considerado de maneira oficial um esporte da mente.

Na modalidade Texas Hold’em, a mais popular, cada jogador recebe duas cartas, que são mantidas em segredo. O dealer então distribui cinco cartas (três de uma vez, depois outra e mais outra), que podem ser usadas por todos os jogadores para formar a melhor mão de cinco cartas possível.

Antes e depois de cada carta ser revelada, os jogadores se ordenam para apostar. Para permanecer na mão e ver a próxima carta, todos os jogadores precisam colocar a mesma quantidade de fichas no pote que os outros, sendo que a melhor mão leva o pote.

Paciência

Também conhecida como Solitaire e uma febre no Windows 95, como o nome indica, a paciência faz parte um grupo de jogos jogados apenas por uma pessoa. Sua origem remonta ao final do século XVIII na região do Báltico, no nordeste da Europa, possivelmente como uma forma de leitura da sorte – o resultado do jogo indicaria se o desejo do jogador se tornaria realidade ou não.

Um livro alemão de 1793 representa a “patiencespiel” como uma competição entre dois jogadores e há também registros de jogos com várias pessoas, seja alternando jogadas ou cada uma com seu próprio baralho para ver quem termina primeiro. É provável, portanto, que a versão verdadeiramente solitária tenha sido criada por pessoas praticando para a modalidade multijogador.

Como dito, recentemente, o jogo se tornou bastante popular com a chegada dos primeiros computadores com sistema Windows no começo da década de 1990, já que ele vinha pré-instalado na memória. Assim como na versão digital, o objetivo do jogo com cartas de verdade é criar quatro pilhas de cartas em cada um dos naipes disponíveis, que vão desde o rei até o ás.