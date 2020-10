Convênio garante R$ 370 mil para Colégio Militar de Cornélio Procópio

O Colégio Militar em Cornélio Procópio foi um grande investimento do Estado

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli anunciou a liberação de R$ 370 mil para o 3º Colégio da Polícia Militar de Cornélio Procópio. Convênio assinado nesta terça-feira, 6, garante a construção de uma mini-arena esportiva, que beneficiará toda a comunidade escolar da entidade.

Para Romanelli, o Colégio Militar em Cornélio Procópio foi um grande investimento do Estado, que garante qualidade da Educação e que, agora, recebe mais esse recurso para melhorar a qualidade do ensino. “O 3º CPM é um sucesso e vem garantindo educação de qualidade em uma região da cidade que precisa de uma atenção especial. Estamos concretizando um sonho, que é de toda a comunidade escolar”, diz.

O convênio, do programa ParanaCidade, foi assinado pelo deputado Romanelli, pelo secretário de Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares e pelo superintendente da ParanaEsporte, Helio Wirbiski. O diretor presidente do IPCE (Instituto Paranaense de Ciência do Esporte), Walmir da Silva Matos, também participou da solenidade de assinatura do convênio. Romanelli também agradeceu ao governador Ratinho Júnior (PSB) pelo apoio, e incentivo à permanência e manutenção do 3º Colégio da Polícia Militar de Cornélio Procópio.