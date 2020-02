Decoração com cores neutras, você conhece?

Saiba todos os detalhes do assunto

Primeiramente, a decoração com cores neutras são as mais puxadas para os tons pastéis, e vieram para ficar! Pois é uma tendência que aparece forte em revistas e em mostras de arquitetura e design dos últimos anos. E se engana quem pensa que uma decoração com cores neutras significa uma decoração sem vida e personalidade. Pelo contrário! Então confira nesta matéria dicas de como utilizar essas cores de maneira certa.

GE Arquitetos