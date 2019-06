Descubra como a iluminação pode deixar os ambientes mais agradáveis – Entenda Antes!

Um dos elementos mais importantes do design de interiores é a iluminação. Uma boa iluminação é capaz de tornar a casa mais confortável, agradável e funcional, bem como alterar o tamanho percebido de uma sala.

No entanto, muitas pessoas ignoram a sua importância e preferem deixar a iluminação básica com uma lâmpada simples no meio do cômodo. Esse é um erro compreensível, já que utilizar os tipos certos de luzes e garantir o posicionamento correto é uma tarefa complicada.

Perceba que dissemos complicada, e não impossível! Por isso, reunimos algumas dicas – que vão além do tipo de luminária ou escolha de lustres modernos – para você tornar os ambientes da sua casa mais agradáveis e funcionais por meio da iluminação.

Funcionalidade do ambiente

Um dos princípios para definir a iluminação de um ambiente é determinar para que o espaço será usado. Será um espaço para receber visitas ou assistir TV? Será uma área de refeições ou para relaxar? Um ambiente de estudos ou descanso?

A partir das respostas, é possível encontrar a melhor iluminação para o ambiente. Basicamente, existem três tipos de iluminação que podem ser usados de acordo com a funcionalidade do espaço. São eles:

Iluminação ambiente

É aquela iluminação geral distribuída uniformemente no cômodo. Nesse caso, é importante que as luzes estejam em um nível confortável de brilho sem ofuscar a visão. A iluminação ambiente pode ser criada com luzes embutidas, lustres modernos, candelabros, arandelas, iluminação de trilhos e luzes pendentes.

Ótima Iluminação – Solicite um orçamento

Iluminação de tarefas

Esse tipo de iluminação é mais concentrado e ideal para ajudar na execução de determinadas tarefas, como ler, escrever, cozinhar, costurar etc. A iluminação de tarefas deixa o ambiente de trabalho mais agradável, diminuindo o cansaço visual e mantendo as áreas bem iluminadas. Para esse tipo de iluminação é recomendável luminárias portáteis, pendentes, abajures, spots, entre outros.

Thiago Conte Arquitetura – Solicite um orçamento

Iluminação de realce

Esse tipo de iluminação é projetado para destacar algo, como uma planta, obra de arte, fotografia ou outro elemento. Como resultado, o ambiente adquire pontos focais, deixando a atmosfera mais sofisticada. Algumas maneiras comuns de fazer uma iluminação de realce incluem: spots, luzes embutidas e iluminação da paisagem.

Flávio Lima Arquitetura – Solicite um orçamento

Temperatura das lâmpadas

Outro aspecto importante em um projeto de iluminação residencial é a temperatura da cor das lâmpadas, ou seja, se a luz é mais fria (branca) ou quente (amarela).

Na prática, a iluminação quente cria uma atmosfera mais relaxante e acolhedora. Portanto, esse tipo de iluminação fica mais agradável em salas de estar e jantar, quartos e corredores.

MBM Arquitetura e Iluminação – Solicite um orçamento

Já a lâmpada com tonalidade fria é mais brilhante e estimulante, sendo mais indicada para locais que exigem mais atenção aos detalhes. É o caso de cozinhas, banheiros, lavanderias e escritórios. Em áreas de leitura, é recomendável escolher uma iluminação com tonalidade neutra, similar a luz natural.

GE Arquitetos – Solicite um orçamento

Vários ambientes em um único cômodo

O posicionamento de luminárias e lustres e a diferenciação da tonalidade das lâmpadas permite a criação de um contraste que separa visualmente uma área da outra.

ROSELAINE PEREIRA – Solicite um orçamento

Com isso, uma sala pode ser divida em várias zonas, como um local para descansar, ler um livro, assistir a um filme ou receber amigos. Da mesma forma, é possível ter uma iluminação geral aconchegante no quarto e incluir uma luminária clara ao lado da cama para leitura.

Cuidado com os excessos

Como você viu, existem diferentes tipos de iluminação, fontes de luz e técnicas para aproveitar os recursos da melhor maneira. Porém, é preciso ter cuidado para não pecar pelo excesso e adicionar muitos pontos de luz no local. Isso pode criar uma poluição visual, sensação de desconforto e ofuscamento.

Bruna Alvim Campos – Solicite um orçamento

A chave para uma iluminação agradável é ter equilíbrio entre as fontes de luz e a distribuição dos ambientes da casa. Use diferentes fonte de iluminação, como lustres modernos, plafons e luminárias que estejam em harmonia com o ambiente como um todo.

Confira mais matérias como esta acessando a Revista do Entenda Antes!

Criamos o Entenda Antes porque acreditamos que a troca de conhecimento, informação e experiência é o único meio que realmente tem o poder de melhorar as pessoas, melhorar os negócios e o mundo como um todo.

Acreditamos que não precisa ser difícil e demorado encontrar bons profissionais e realizar orçamentos para fazer um bom negócio. Fazemos isso porque o mundo pede mais agilidade, facilidade e comodidade.

Solicite um orçamento do que você precisa sobre o mundo da construção e iremos te ajudar a realizar o melhor negócio!

Gostou do artigo? Compartilhe e espalhe essa ideia!

O Entenda Antes é uma Startup paranaense que tem a missão de ajudar quem está construindo, reformando ou decorando. Auxiliamos pessoas a realizar sonhos fazendo o melhor negócio, seja com dicas, ideias ou até mesmo em encontrar profissionais, produtos e lojas.

Entenda Antes – O Mundo da Construção.

Assuma o controle!

app.entendaantes.com.br