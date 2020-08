Qual a diferença entre para casas pré-fabricadas, pré-moldadas e industrializadas?

Se você está construindo seu imóvel, residência ou prédio comercial, e está procurando alternativas mais rápidas, eficientes e sustentáveis, é importante pesquisar e entender o que o mercado tem a oferecer antes de se decidir. E para te ajudar, vamos falar neste artigo sobre os sistemas de construção off site. Ou seja, das casas pré-fabricadas, pré-moldadas e industrializadas.

Interessante, não? Então continue lendo este artigo e aprenda mais sobre o assunto.

Vem com a gente e boa leitura!

Como identificar um elemento pré-fabricado de um pré-moldado

Antes de avançarmos, é importante que se esclareça o que são elementos pré-fabricados e elementos pré-moldados.

De acordo com a NBR 9.062/2017 – Projeto e Execução de Estruturas Pré-moldadas que regula o assunto, os elementos pré-fabricados são produzidos em instalações industriais e sob condições controladas, por mão de obra especializada e equipamentos adequados.

As peças devem ser devidamente identificadas com a data de fabricação e o tipo de aço e concreto utilizados.

Já os pré-moldados devem ser produzidos conforme outras duas normas: “ABNT NBR 14.931/2004 – Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento” e a “ABNT NBR 12.655/2015 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento”.

Eles passam por procedimentos diferentes dos pré-fabricados. Não são produzidos em instalações próprias, são inspecionados de maneira individual ou em lotes por profissionais da própria construtora ou de órgãos fiscalizadores especializados.

Pois bem, agora que você já sabe a diferença entre esses elementos, saiba que esses elementos são essenciais para as construções nos sistemas off site que veremos mais adiante neste artigo.

O que são casas pré-fabricadas, pré-moldadas e industrializadas

As casas pré-fabricadas, pré-moldadas (sistema modular) ou industrializadas são aquelas construídas por meio de peças ou módulos que são fabricados antes de serem levados para o canteiro de obras. Esse sistema também é conhecido como off-site, que significa “fora do canteiro”.

A técnica é usada não só para a construção de casas. Ela pode ser usada em obras maiores como escolas, hotéis, prédios comerciais e instalações industriais.

Os pré-fabricados, pré-moldados e industrializados surgiram devido à necessidade de aumentar a eficiência e a produtividade na construção civil. Eles já são muito usados em países desenvolvidos como a China, Estados Unidos, Alemanha e agora estão ganhando força no Brasil.

Quando falamos de casa pré-fabricada, pré-moldada e industrializada, estamos falando praticamente da mesma coisa. Pois todas essas técnicas fazem parte do sistema principal, que é a construção off site. Ou seja, estamos falando de sistemas que passam por uma etapa em comum, que é a industrialização. Em alguns sistemas o processo de industrialização é maior e toda a fabricação do imóvel acontece dentro do parque fabril de forma mais detalhada.

Essas técnicas representam a evolução da construção civil, já que garantem mais eficiência, economia e também, na maioria das vezes, processos mais limpos e sustentáveis.

No entanto, é preciso deixar claro que as construções podem mesclar esses sistemas construtivos com a alvenaria tradicional. Tudo vai depender das necessidades de cada projeto e dos desejos de seus proprietários.

Casas pré-fabricadas X Casas pré-moldadas

No sistema pré-fabricado, todos os componentes são produzidos dentro do parque fabril. São montados com toda parte elétrica, hidráulica, portas e janelas. Após todo processo de montagem das peças concluído, elas são transportadas de caminhão até o local da obra onde a montagem é feita com guindastes.

A montagem das peças é muito simples, pois elas já possuem seus pontos certos de encaixe para fixação.

Diferente do sistema pré-fabricado, onde as peças vem soltas e são montadas no local da obra, no sistema pré-moldado os módulos chegam prontos e são plugados uns aos outros, tornando a construção ainda mais rápida.

O projeto de uma casa no sistema pré-moldado ou modular, precisa ser pensado desde o início de forma particionada. Ou seja, o projeto é montado de forma personalizada conforme as necessidades do cliente. No entanto, o projeto tem que ser “fatiado” seguindo as dimensões que os módulos possuem para que sejam transportados até o local onde o imóvel será construído.

No sistema construtivo modular a montagem de toda a obra (imóvel) é realizada dentro do parque fabril. Ela é montada literalmente completa, com paredes prontas, forro, elétrica e hidráulica toda passada, com portas, janelas, vidros e acabamentos. Então, a obra passa por uma bateria de testes que podem concluir pela aplicação ou não de alguns ajustes. Com isso, a obra é desmontada para ser transportada por caminhões até o local onde será novamente montada, mas agora em definitivo.

Vantagens do sistema off site

Os sistemas de construção off site são uma ótima alternativa ao método tradicional, já que apresentam as seguintes vantagens:

Construção rápida – No sistema off site a obra fica pronta muito mais rápida. A estimativa é que o prazo para entrega desses imóveis seja 40% menor do que daquelas casas construídas com os métodos tradicionais.

No sistema off site a obra fica pronta muito mais rápida. A estimativa é que o prazo para entrega desses imóveis seja 40% menor do que daquelas casas construídas com os métodos tradicionais. Se adaptam à qualquer estilo – Casas construídas no sistema off sites podem ter o estilo que o proprietário quiser. Podem ter um estilo moderno ou rústico, por exemplo, tudo vai depender do gosto e dos acabamentos utilizados na obra.

Casas construídas no sistema off sites podem ter o estilo que o proprietário quiser. Podem ter um estilo moderno ou rústico, por exemplo, tudo vai depender do gosto e dos acabamentos utilizados na obra. Maior controle dos gastos – A chance de estourar o orçamento durante a construção de uma casa pré-fabricada é bem reduzido, já que tudo é pré-definido e você saberá exatamente quanto irá gastar com antecedência.

A chance de estourar o orçamento durante a construção de uma casa pré-fabricada é bem reduzido, já que tudo é pré-definido e você saberá exatamente quanto irá gastar com antecedência. Obra ecologicamente correta – O processo de fabricação das peças e módulos usados nas casas pré-moldadas e pré-fabricadas é otimizado. Por isso, se observa um menor consumo de materiais e de energia. No mais, nos sistemas off site ocorre a diminuição da quantidade de resíduos e de entulho produzidos durante a obra. Assim, podemos dizer que se trata de uma construção muito mais sustentável.

O processo de fabricação das peças e módulos usados nas casas pré-moldadas e pré-fabricadas é otimizado. Por isso, se observa um menor consumo de materiais e de energia. No mais, nos sistemas off site ocorre a diminuição da quantidade de resíduos e de entulho produzidos durante a obra. Assim, podemos dizer que se trata de uma construção muito mais sustentável. Variedade de materiais e modelos – Existem casas pré-fabricadas de madeira, alvenaria, aço, container. Casas grandes e pequenas, térreas ou com vários andares.

Autor: Tânia Tiburzio