A importância de se contratar um arquiteto. Entenda Antes!

Uma construção é na verdade um sonho se materializando, construir a casa própria, o escritório ou aquele espaço de lazer é uma grande conquista.

Para que esse sonho se realize, em muitos casos, é necessário longos anos de trabalho, economia, dedicação e uma vontade imensa de tornar o sonho em realidade.

Enfim chega o grande momento, a decisão de iniciar uma construção. Aqui entra o trabalho do profissional que possui a experiência para ajudar nessa realização.

O arquiteto é o profissional que orienta, planeja e projeta de acordo com a situação do terreno, com o estilo de vida do cliente, do comércio, sempre otimizando espaços e custos da obra.

Contratar um arquiteto não é um luxo e sim uma necessidade, então eu pergunto: É possível confiar um sonho nas mãos de alguém que não seja um profissional?

O arquiteto está sempre ligado em novas tendências estéticas, novas técnicas e processos construtivos, assim como também em lançamentos de materiais que o mercado oferece.

Podendo auxiliar de forma mais clara e econômica.

Negar a importância de um arquiteto é estar disposto a enfrentar os mais variados problemas que podem surgir em uma obra, assim como ficar de cabeça quente e sem saber o que fazer.

Entenda em qual fase do projeto contratar um arquiteto.

Estudo de viabilidade

Após tomar a decisão que irá construir uma casa, um prédio, ou qualquer outra edificação. Primeira coisa que você precisa é de um terreno. Já possui um terreno ou pretende comprar um?

É muito importante já se pensar em contratar um arquiteto logo nessa etapa. Assim, o arquiteto já esclarecerá as dúvidas pertinentes ao terreno.

O terreno comportará a edificação que você pretende construir?

Quantos metros quadrados a legislação permite construir?

Qual a altura máxima é possível atingir com sua edificação?

Em caso do terreno ter grandes desníveis, o profissional pode te falar o quanto de aterro ou escavação você precisará fazer, isso pode influenciar muito na sua escolha e principalmente em seu orçamento.

Entendendo suas ideias e tornando seu sonho em realidade.

Programa de necessidades

Esse é um documento elaborado pelo arquiteto, em uma ou várias entrevistas. Onde você descreverá como pretende que seu projeto seja elaborado e qual orçamento disponível para investir no imóvel.

Por exemplo: Uma casa com três quartos, uma suíte, copa, cozinha, dois banheiros, sala de TV, sala de espera, piscina, churrasqueira, garagem para três carros e etc…

Entre reuniões, o arquiteto irá colhendo informações das pessoas que utilizarão a casa, especulando e debatendo suas ideias, desejos, hábitos e gostos.

Assim, juntando todas essas informações, irá desenvolver seu projeto da melhor forma possível, suprindo todas necessidades da sua família e mantendo seu orçamento.

Estudo preliminar

Nessa etapa, todos esses índices, números, volumes e desejos levantados, se transformam em projeto arquitetônico preliminar.

Ele comporta as plantas básicas e algumas perspectivas 3D. O propósito do estudo preliminar é você ver se aquele projeto apresentado é o que você realmente quer.

O arquiteto te apresenta várias opções para que você escolha a melhor forma que se encaixa no estilo de vida da família.

Mão na obra

Ok, você escolheu como irá querer sua casa.

Você e sua família já transmitiram todas suas vontades, desejos e sonhos, agora é a hora do arquiteto fazer o seu trabalho.

Trabalhar os ambientes, encaixando-os da melhor maneira possível, para que seu projeto fique esteticamente bonito e funcional, sempre visando os mais importantes fatores para um bom projeto.

São eles: Boa ventilação, insolação, claridade, conforto acústico, térmico, acessibilidade e sustentabilidade.

O Entenda Antes é uma Startup platinense que tem a missão de ajudar quem está construindo, reformando ou decorando. Auxiliamos pessoas a realizar sonhos fazendo o melhor negócio, seja com dicas e ideias ou até mesmo em encontrar profissionais, produtos e lojas.

Entenda Antes de fazer! 😉

www.entendaantes.com.br