Construtech Paranaense ajuda consumidores a entenderem antes de realizarem suas obras e se destaca no mercado

Construtech é uma Startup no segmento de construção

Fundada em 2016, a startup brasileira Entenda Antes – O Mundo da Construção tem ajudado milhares de consumidores e empreendedores do setor da construção e decoração a fazerem melhores negócios.

Tendo em vista que mais de 90% das pessoas pesquisam na internet antes de comprar ou contratar qualquer produto ou serviço, o estudante de arquitetura e urbanismo, Thiago Albergoni identificou as dificuldades e dúvidas que consumidores possuem no momento de realizar sua construção, reforma ou decoração.

Iniciando-se com um blog (entendaantes.com.br) e publicando conteúdos informativos, a startup atraiu e ajudou mais de 500 mil pessoas que buscam constantemente ser informadas com ideias e dicas para construir, reformar ou decorar.

Lançamento da plataforma

Com o lançamento atual da nova plataforma Entenda Antes, ficou muito mais fácil solicitar e comparar orçamentos e entender antes de fazer.

Com apenas 4 etapas, consumidores interessados em fazer um projeto ou contratar um serviço, mandam sua solicitação de orçamento para o app.entendaantes.com.br e, a equipe de sucesso ao cliente fica responsável por conectar profissionais e empresas próximas para atender seus pedidos e proporcionar um auxílio na decisão para realizar o melhor negócio.

Mindset

A ideia é que esse mindset de compartilhamento de conhecimentos e informações seja aderida aos profissionais e empresas do setor, para que também ajudem seus potenciais clientes a entenderem antes de fazer. Por isso, a startup facilita e sede um espaço para os mesmos.

Thiago afirma que quando consumidores são mais bem informados, podem fazer melhores negócios e que isto gera oportunidades a todos os envolvidos. “Nós sempre buscamos mostrar a importância do profissional, impondo a sua valorização. ”

Contatos EA:

Grupo Albergoni & Souza

Santo Antônio da Platina – Paraná.

Rua Campos Salles, 1007, Vila São José.

Telefone | WhatsApp: (43) 3534-4138 | (43) 9 9665-9499.

Plataforma: https://app.entendaantes.com.br

Equipe:

https://app.entendaantes.com.br/quem-somos