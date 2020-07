Quer construir uma casa com o estilo contemporâneo e está sem inspirações para levar até seu arquiteto? Então não tem mais problema porque reunimos aqui neste post! Explicaremos um pouco mais sobre esse estilo de decoração e também traremos algumas inspirações. Confira!

O estilo contemporâneo

O estilo contemporâneo surgiu no final dos anos 1980 e no início dos anos 1990 e se mantém em produção até os dias de hoje.

Neste estilo, questões como funcionalidade, conforto térmico, design dinâmico e economia verde passam a ficar em primeiro plano. E essas preocupações acabaram contagiando muitos arquitetos da época, fazendo com que a arquitetura contemporânea se tornasse sinônimo de “arquitetura de vanguarda”.

Trata-se de uma arquitetura que não não possui uma única linguagem e cada uma das suas correntes segue uma linha diferente, seja por meio de uma nova leitura de outros estilos arquitetônicos, seja dando novos significados aos elementos que estiveram em destaque em períodos anteriores.

Arquitetura moderna X Arquitetura contemporânea

A arquitetura moderna está relacionada ao modernismo, movimento artístico e cultural que ocorreu na primeira metade do século XX. Se caracteriza pelo abandono de tudo que era visto como forma de expressão tradicional.

Os arquitetos acreditavam as coisas deveriam ter um propósito e por isso era comum ouvir frases do tipo “a forma segue a função” e “menos é mais”.

A arquitetura moderna se caracteriza por construções de linhas simples, quase sempre retilíneas e a utilização de materiais como concreto, vidro e metal.

Já a arquitetura contemporânea, tem como base a mistura de elementos, formas, tendências e técnicas da atualidade, levando mais em consideração o cotidiano das pessoas, suas rotinas, gostos e necessidades.

Características do estilo contemporâneo

Uma casa em estilo contemporâneo apresenta linhas e formas simples, tanto na fachada como na parte interna. Então ela é pensada de forma diferente, com foco no novo, no moderno, na tecnologia e também no minimalismo.

Então é comum encontramos nessas casas janelas amplas e espaços internos grandes e com pé direito alto. Assim transmite uma sensação de amplitude e claridade.

Seus ambientes são integrado, possuindo poucas paredes de alvenarias nas áreas sociais. E, quando é preciso ter uma divisão na área social, como por exemplo, entre a área interna e externa, ela é feita com portas deslizante de vidro, permitindo assim uma integração visual entre os dois ambientes.

A fachada é um item muito importante para caracterizar o estilo contemporâneo e é cheia de aberturas. Também jogos de volumes e materiais de alta qualidade. É bastante comum fachadas com volumes ressaltados para fora com algum acabamento de destaque como painéis em madeira ou brises.

A área de lazer de uma casa contemporânea é considerado um espaço de relaxamento. Por isso as piscinas costumam ser grandes e em formas orgânicas com cascatas ou lareiras. Já o espaço gourmet apresenta bancadas de pedra e geralmente muitas poltronas modernas com mesa ampla. E detalhe: essa área é sempre integrada a sala de estar ou cozinha.

Outra característica forte no estilo contemporâneo é o conceito de sustentabilidade. Assim usando o uso de materiais não tóxicos, materiais naturais, materiais recicláveis e valorização da luz natural.

Confira agora algumas fachadas e ambientes residenciais contemporâneas incríveis.













