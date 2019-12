Quais são as formas baratas de decorar seu imóvel?

Formas baratas de Decorar? Essa dúvida pode até surgir, mas com criatividade você descobre que da para decorar sua casa sem gastar quase nada!

Deixar a sua casa confortável e elegante do jeito que sempre quis é uma sensação incrível, mas que pode causar estragos em sua carteira.

Mas acredite, tem como decorar a casa mesmo com um orçamento limitado. Você pode tirar proveito de maneiras inteligentes e acessíveis para transformar qualquer ambiente do chão ao teto sem precisar gastar milhares de reais.

Onde será feito o trabalho? Confira os campos CEP:

O seu orçamento se encaixa em qual categoria? Escolha ao menos uma categoria Construção Reforma Decoração Mais... Paisagismo e Jardinagem Instalações e serviços Pavimentação Outros Qual é o tipo de imóvel? Escolha o tipo de imóvel mais adequado Residencial Comercial Industrial Outro Quando pretende começar? Confira os campos O mais rápido possível Entre 1 e 3 meses Daqui a mais que 3 meses Ainda não sei - Nos descreva seu pedido Confira os campos Escreva o que você precisa:

Escreva aqui, com mais detalhes

Melhor horário para contato: Confira os campos Manhã Tarde Noite O pedido é para: Confira os campos Pessoa Física Pessoa Jurídica Estimativa de investimento: Confira os campos R$ 20 mil R$ 40 mil R$ 80 mil Acima de R$ 80 mil Interesse: Confira os campos Saber apenas preços a fim de comparação Tirar dúvidas para saber melhor o que desejo fazer Negociar a execução do serviço com um profissional Informações de contato: Confira os campos Nome: E-mail:

Telefone:

Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento! Quero fazer outro orçamento!

Formas baratas de Decorar!

As dicas abaixo reúnem as formas baratas para decorar qualquer tipo de imóvel. Então, siga as nossas ideias de decoração e aprenda como transformar todos os cômodos da sua casa!

Planeje-se

As formas baratas de decorar sua casa podem e devem ser uma tarefa divertida. Mas, para que não se torne um verdadeiro pesadelo, é preciso ter um planejamento. Assim como qualquer projeto de design de interiores, você precisa reservar um tempo para criar um plano para seu espaço. Considere as seguintes perguntas na hora de fazer seu planejamento:

Como o espaço será utilizado? Se for mudar a decoração de uma sala de estar, por exemplo, analise se ela será utilizada para entretenimento, trabalho etc.

Qual é o seu estilo e como você vai introduzi-lo no ambiente?

Quais itens serão necessários para decorar esse espaço e como vai obtê-los?

Qual o orçamento disponível?

Com todas as respostas em mente, pode ter certeza de que você vai economizar muito mais tempo, energia e dinheiro enquanto decora seu imóvel.

Veja também: “6 Estilos de decoração para Jardins.”

Use o que você já tem

Antes de começar a gastar dinheiro comprando novos itens de decoração, considere tudo que você já tem. Algumas de suas peças podem ter um grande potencial decorativo e você nem se deu conta disso!

Muitas vezes, basta fazer alguns ajustes e dar uma cara totalmente nova à peça. Sabe aquele móvel de antigo que está com defeitos? Experimente lixar e até pintar de outra cor e terá um móvel praticamente novo e sem gastar muito.

Esse foi apenas um exemplo, mas você pode aproveitar várias coisas que você já tem em casa, mudar a aparência e criar uma nova utilidade.

Faça você mesmo

O “Do It Yourself” ou “Faça você mesmo” é uma tendência ideal para quem quer economizar ao decorar sua casa e colocar a criatividade em prática.

Existem diversos tutoriais na internet que ensinam a criar desde móveis até itens simples de decoração para renovar a aparência da sua casa de forma bem econômica. Além disso, não tem dinheiro que pague a satisfação de poder mostrar um projeto que você mesmo faz!

Mesmo que você não tenha muitas habilidades para o trabalho manual, é possível encontrar projetos de DIY bem bonitos e fáceis de fazer para usar em cada cômodo da sua casa.

Compre peças usadas

Não subestime as coisas incríveis que você pode encontrar em bazares, lojas que restauram móveis antigos ou em sites de compra e venda na internet. É possível encontrar peças incríveis e por um preço bem menor do que se fossem novas.

Apenas mantenha a mente aberta, pois um item que parece desgastado pode ser transformado e ganhar uma aparência totalmente nova. Também não tenha preguiça de pesquisar bastante até encontrar as peças que você precisa. O resultado pode ser surpreendente!

Veja também: “Descubra como escolher o seu estilo de decoração para sua casa!”

Adicione cor às paredes

Muitas vezes, uma camada de tinta é a maneira mais rápida, fácil e barata de transformar um ambiente. Mas em questão de horas, você pode fazer as paredes sujas ou desbotadas parecerem novas! Até mesmo mudar as cores para um visual completamente diferente.

Se quiser ousar um pouco na pintura, experimente criar desenhos geométricos com tintas diferentes. O resultado é incrível e muito mais barato que um papel de parede.

Esperamos que essas formas baratas de decorar tenham ajudado você a ser criativo e pensar fora da caixa para renovar sua casa!

Confira mais matérias como esta acessando a Revista do Entenda Antes!

Criamos o Entenda Antes porque acreditamos que a troca de conhecimento, informação e experiência é o único meio que realmente tem o poder de melhorar as pessoas, melhorar os negócios e o mundo como um todo.

Acreditamos que não precisa ser difícil e demorado encontrar bons profissionais e realizar orçamentos para fazer um bom negócio. Fazemos isso porque o mundo pede mais agilidade, facilidade e comodidade.

Solicite um orçamento do que você precisa sobre o mundo da construção e iremos te ajudar a realizar o melhor negócio!

Gostou do artigo? Compartilhe e espalhe essa ideia.

O Entenda Antes é uma Startup paranaense que tem a missão de ajudar quem está construindo, reformando ou decorando. Auxiliamos pessoas a realizar sonhos fazendo o melhor negócio, seja com dicas, ideias ou até mesmo em encontrar profissionais, produtos e lojas.

Entenda Antes – O Mundo da Construção.

Assuma o controle!

app.entendaantes.com.br