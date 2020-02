Granito Preto: aprenda mais sobre ele

Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

Tipos de Granito Preto

1- Granito Preto Indiano

O Granito Preto Indiano é um dos tipos mais diferentes e que chamam atenção. Entretanto, isso não quer dizer que ele não fica bom em ambientes, ele é uma ótima escolha para ambientes onde os móveis são mais claros ou mais amadeirados.

Esse tipo de granito preto é encontrado no mercado a partir de R$ 300, é claro, isso varia dependendo do local onde ele é comprado. Desse modo, o valor pode ser menor ou maior.

Muitas pessoas ainda o consideram como um granito de duas cores: preto e branco. Além disso, o associam ao granito via láctea que citaremos em seguida.

2- Granito Via Láctea

Como já citamos, o granito via láctea é bem semelhante ao indiano e as dicas de decoração são quase as mesmas também. Recomendamos que, ele seja colocado em um ambiente mais clean, já que ele por si só já é bastante atrativo.

Aliás, ele recebeu esse nome devido esses veios brancos, ainda por conta desses veios ele é comparado a alguns mármores.

Pode ser encontrado no valor de R$ 400 no mercado.

3- Granito Preto Absoluto

Ele é um dos tipos de granito mais utilizado por arquitetos e designer, isso porque possui grãos tão pequenos que são imperceptíveis na maioria dos casos. Ou seja, sua cor é homogênea e uniforme, o que possibilita sua combinação com outros ambientes coloridos.

Assim como os outros, ele é mais usado em ambientes mais claros ou com objetos de madeira, mas isso não significa que ele não vai ser uma boa ideia em ambientes mais coloridos.

4- Granito Preto Stellar

Devido a sua aparência, o granito preto stellar se tornou um tipo de granito bastante sofisticado e diferente dos demais.

Esse tipo de “pedra” é mais conhecido no mercado como “Quartzo Stone”. Então, ela é composta de 6% de resina e 94% de quartzo natural. Entre seus diferenciais, podemos citar suas diferentes tonalidades, já que possui diversos tipos de tonalidades.

Assim como os outros tipos de granito, a Quartzo Stone é muito resistente a riscos, não é porosa e resistente a manchas também.

Porém, ao contrário das outras citadas, ela não tem uma grande resistência ao calor e contato. Por isso, ela também não é indicada em locais em constante contato com os raios solares.

5- Granito Preto São Gabriel

O granito preto São Gabriel, é um ótimo tipo de granito que garante um bom custo benefício. Ele pode ser usado como alternativa para o Preto absoluto, já que o preto absoluto é um pouco “salgado”.

O granito são Gabriel, possui uma superfície mais homogênea e uniforme, essa superfície não é tão homogênea quanto a do preto absoluto, mas ainda é mais homogênea que a maioria das outras.

Portanto, se você quer um granito preto em seu ambiente e não pode/quer gastar tanto no granito preto absoluto, opte pelo tipo são Gabriel, porque ele é mais acessível que o outro.

6- Granito Preto Aracruz

É um tipo de Granito com a aparência muito próxima ao do granito São Gabriel e Preto Absoluto. Todavia, ele não é tão fácil de encontrar no mercado e, no quesito preço, o Preto Aracruz é mais próximo ao São Gabriel.

Por ser mais discreto, o granito Aracruz, é usado na maioria dos casos em locais mais claros ou amadeirados. Seus grãos também são um pouco mais claros que os do São Gabriel.

Afinal, o que você achou dos granitos pretos? Comente sua opinião!

