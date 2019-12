Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

O que é entulho

Entulho são os resíduos de construção civil ou de demolição. Ou seja, são todos os fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira etc. que são gerados na construção civil ou na demolição, de acordo com a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição (Abrecon).

Todo resíduo gerado na construção, reforma, escavação ou demolição, é considerado como Resíduo da Construção de Demolição (RDC) ou Resíduo da Construção Civil (RCC).

A diferença entre o entulho da construção e da demolição é, de maneira simplificada:

Entulho de construção : composto por restos e fragmentos de materiais;

: composto por restos e fragmentos de materiais; Entulho de demolição: composto apenas por fragmentos.

A falta de gerenciamento deste resíduo gera desperdício. Afinal, houve custo financeiro e ambiental para a obra. Por isso, é importante conhecer os resíduos gerados na sua obra, para evitar prejuízos.



Como fazer o descarte do entulho

As principais regras federais a respeito do descarte de resíduos da construção civil são a Resolução 307 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e a Lei 12.305/2010, que institui e dispõe sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Segundo elas, a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos da construção civil e dos geradores, transportadores e administradores municipais.

Assim, cabe aos municípios elaborar um Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, estabelecer áreas adequadas para o descarte do entulho, procedimentos para o licenciamento das áreas que receberão esses materiais e incentivar a redução, reuso e reciclagem, entre outras medidas.

Por sua vez, o construtor tem a responsabilidade de:

Implantar planos de gerenciamento de resíduos em suas obra;

Reduzir a geração de entulho;

Reduzir o desperdício de materiais;

Reutilizar e reciclar quando possível;

Descartar os restos de forma adequada, sob pena de multa.

Já os transportadores, como as empresas de caçambas, também são responsáveis pelo destino dado ao resíduos das obras. Eles devem ser levados de forma correta para reciclagem ou aterros.

Destinação do entulho da construção Civil

Reciclagem ou reutilização

Os resíduos da construção civil devem ser reciclados ou reutilizados, como é o caso de blocos, telhas, azulejos, madeiras, papelão etc.

A reutilização e reciclagem de entulho está consolidando-se como uma prática importante para a sustentabilidade das empresas de construção civil. Pois, além de diminuir o impacto ambiental, também reduz os custos das obras.

Assim, para evitar desperdícios, uma boa gestão de resíduos no canteiro de obras é essencial durante a realização do trabalho.

Também, é importante fazer a correta separação para posterior reuso ou reciclagem do entulho, diminuindo a quantidade de material destinado ao descarte em aterros.

Descarte

Quando não for possível seu reuso ou reciclagem, o entulho pode ainda ser encaminhados para aterros sanitários apropriados.

Restos de materiais inflamáveis ou que possam causar danos à saúde humana e/ou contaminação ambiental, como tintas e solventes, devem ser encaminhados para áreas de transbordo e triagem ou aterros industriais.



Dicas para um descarte correto do entulho

Os resíduos que serão reciclados devem estar o mais limpo possível. Entulhos que contenham gesso, asfalto, amianto, madeira, plástico, papel, ferragens e etc., dificultam o processamento nos britadores.

O entulho não podem ser descartados de forma convencional. Por isso, em algumas cidades existem pontos para recolhimento.

A reciclagem ou o reaproveitamento pode acontecer na própria obra, eliminando os custos com a logística.

Basicamente, a reciclagem é realizada pela: triagem, trituração e classificação dos materiais.

Ao contratar uma empresa para recolher o entulho de sua obra, tenha certeza de que ela é regularizada e irá levar o material para locais adequados. Dessa forma, você evita ser multado.

Consulte a Prefeitura de sua cidade e veja quais são os locais adequados para recolhimento. Cada município possui suas regras para descarte e reciclagem.

