O que é neuroarquitetura e como ela pode melhorar a qualidade dos ambientes – Entenda Antes!

Você sabe o que é neuroarquitetura e como ela pode melhorar a qualidade dos ambientes? E já reparou como o ambiente em que você se encontra influencia seu humor e comportamento? A princípio, pode parecer que não, mas o seu cérebro é bombardeado por inúmeras substâncias cada vez que você entra em um novo ambiente e isso pode influenciar todo o seu organismo.

O que é neuroarquitetura

A psicologia na arquitetura vem sendo estudada há muito tempo, mas só com o avanço das ciências nas últimas décadas foi possível estudar a fundo os efeitos dos ambientes no cérebro humano. Esses efeitos podem ser medidos pelos estímulos cerebrais, pelas observação das áreas do cérebro que estão em atividade, pelas substâncias produzidas, pelo ritmo cardíaco, etc.

Pois bem, esse estudo do sistema nervoso levando em consideração a arquitetura e a neurociência é a chamada neuroarquitetura.

Apesar de muito recentes, os estudos de neuroarquitetura ganham cada vez mais força. Afinal, a relação do homem com o seu meio é fundamental para seu desenvolvimento. A maneira como os espaços são construídos e organizados se mostra um fator importante para o desenvolvimento cognitivo e para o modo de interação do ser humano com o ambiente.

Fatores ambientais levados em consideração pela neuroarquitetura

Segundo os estudos da neuroarquitetura alguns fatores ambientais são indispensáveis para que seja elaborado um projeto arquitetônico de qualidade, que gere conforto e saúde. São eles:

Luminosidade;

Temperatura;

Acústica;

Ventilação;

Uso das cores.

Esses fatores, de acordo com o ambiente que será projetado, serão mais ou menos valorizados. Afinal, a atmosfera de uma residência deve ser diferente de uma escola, por exemplo. No primeiro você busca relaxamento e no segundo, criatividade e socialização.

No mais, já foi confirmado pela neurociência que a falta de estímulos para o cérebro é tão desgastante quanto a falta de estímulos aos músculos do corpo, que, sem estímulo, atrofiam. Por isso é tão importante trazer os estímulos certos para cada tipo de ambiente.

Aplicações da Neuroarquitetura

A neuroarquitetura pode ser aplicada em diversos ambientes: corporativo, escolar, hospitalar, entre outros. Vejamos agora alguns exemplos dessas aplicações.

Ambientes corporativos

Os populares cubículos corporativos, as grandes salas brancas com iluminação fria artificial, sem janelas e com ar refrigerado são o exemplo de um ambiente que proporciona pouco ou nenhuma motivação ao cérebro.

Por isso, nesse tipo de ambiente a neuroarquitetura se faz necessária para se pensar em espaços corporativos mais humanizados e estimulantes. Um espaço de trabalho que atenda as necessidades físicas e psicológicas do trabalhador, promover assim uma maior produtividade e conforto.

Ambientes escolares

Já os ambientes escolares devem apresentar uma adequada infraestrutura que promova conforto e segurança, mas que também estimulem a criatividade, socialização e o foco.

Devem ser levadas em consideração as condições térmicas, luminosas e acústicas, bem como as necessidades especiais dos usuários, principalmente de acordo com a faixa etária.

Ambientes hospitalares

O ambiente hospitalar não costuma ser nada agradável, e tornar esse tipo de ambiente mais humanizado é fundamental para a promoção do bem-estar de todos os usuários e no auxílio dos tratamentos dos pacientes.

Nesses ambientes a neuroarquitetura pode ajudar trazendo grandes benefícios. A escolha das cores corretas, por exemplo, pode trazer tranquilidade, paz e diminuir o estresse.



Karla Araujo Arquitetura e Interiores

Conclusão

A Neuroarquitetura é uma das oportunidades que os arquitetos têm de mudar a vida das pessoas, de fazer a diferença. Porém, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade, já que se pode influenciar no comportamento e nas emoções das pessoas que frequentam determinado ambiente.

