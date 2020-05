Estilos de Decoração: O Estilo Asiático – Se inspire e Eacntenda Antes!

Recentemente, o estilo asiático de decoração tem se tornado a cada dia mais popular. Dessa forma, mais pessoas estão em busca de aplicá-lo em seu imóvel. No entanto, uma grande parte dessas pessoas acreditam que não é possível aderir este estilo aos seus imóveis.

O motivo dessa ideia é a falta de entendimento da cultura e entendimento do estilo asiático que se baseia na simplicidade e não nas alterações e decoração em si.

Já falamos um pouco sobre outros estilos de decoração, como por exemplo, o estilo contemporâneo, estilo romântico e até o estilo minimalista.

O minimalismo, é um dos elementos usados na composição do estilo asiático e isso garante um diferencial mais diferenciado, mas sem deixar de ser sofisticado.

Sendo assim, falaremos mais sobre esse tipo específico de decoração abaixo. Confira!

Primeiramente, é necessário falarmos sobre a própria arquitetura asiática e, após isso, aprofundar na decoração no estilo asiático.

Ainda, a arquitetura asiática é considerada uma das mais características entre as arquiteturas históricas. Inclusive, essa arquitetura inspirou grandes estilos arquitetônicos, como o estilo gótico e o estilo romântico que citamos acima.

Da mesma forma que esta arquitetura inspirava alguns estilos, ela se inspirava em seus deuses e religiões – o que não quer dizer que ela deixa de ser sofisticada por isso.

Assim como os outros tipos de arquitetura ocidentais, a arquitetura asiática pode ser dividida entre a arquitetura oriental clássica e a moderna.

Ademais, é importante sempre lembrar que a arquitetura asiática é muito ampla, logo, sua decoração também. Ou seja, cada lugar deste continente possuí uma característica de arquitetura, seja a arquitetura chinesa, japonesa, indiana, iraniana etc.

A arquitetura Japonesa, por exemplo, é uma das arquiteturas asiáticas mais conhecidas e, a mesma foi muito influenciada pela arquitetura chinesa. Uma dessas influências foi o uso de madeira como material de construção e a coluna como elemento essencial na obra. Entretanto, a arquitetura japonesa tende a ser mais minimalista que a chinesa.

Entre os países sul-asiáticos, destaca-se a arquitetura indiana, com seus grandes monumentos históricos e sua forte ligação com a religião. O Taj Mahal é uma das 7 maravilhas do mundo e, um grande exemplo de arquitetura indiana.

Então, podemos observar a importância da arquitetura asiática na atualidade e, sua decoração não seria diferente. Portanto, com esse breve resumo já notamos a decoração asiática é extensa. Desse modo, mostraremos os diferentes tipos desse estilo asiático que varia dependendo da local usado como inspiração.

A decoração com estilo asiático

Agora que já explicamos o que é a arquitetura asiática, diremos os diferentes tipos de decorações asiáticas atuais. Ainda mais, iremos apresentar alguns exemplos diferentes para cada tipo de decoração.

Decoração no Norte da Ásia

A priori, exibiremos como é o estilo asiático usado na decoração do único país dessa região, ou seja, Rússia. Apesar de sua maior parte estar localizada na Europa, uma parte do país fica no Norte da Ásia.

O país prioriza elementos naturais para compor seus ambientes, um exemplo é a madeira. Como também é um país que se faz muito frio e, os tecidos e peles são bastante utilizados. Já para a decoração, são usadas cores mais alegres e vivas.

Decoração na Ásia Central

A decoração na região pode ser considerada uma mescla de vários outros estilos de decoração. Os estilos de decoração persa, russo, islâmica e chinês são alguns dos tipos que contribuem para a formação desse estilo asiático.

Entre os países que formam essa região podemos citar: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Afeganistão.

Infelizmente, alguns locais da Ásia Central sofrem danos devidos as guerras. Em contrapartida, a decoração nas regiões não afetadas pelos conflitos possuem mais semelhanças com a decoração persa e russa.

Contudo, ela se assemelha a outros estilos arquitetônicos, mas isso não quer dizer que seu estilo deixa de ser único, muito pelo contrário, cada país acrescenta mais com suas culturas. Uma das obras mais belas da Ásia Central é o Registan no Uzbequistão.

Decoração no Sudeste da Ásia

A região do sudeste asiático já conta com paisagens lindas, os seus traços de decoração não seriam diferentes.

Os países que compõem essa região são: Brunei, Mianmar, Camboja, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Laos e Vietnã.

O seu estilo asiático conta com muitos elementos históricos da região e, como as outras regiões, a religião acrescenta muito na composição da decoração.

Outrossim, as decorações possuem diferenças entre si. Por exemplo, a decoração tailandesa envolve cores quentes e marcantes, flores, peças com cores neutras para dar contraste com os outros tons, símbolos sagrados, como elefantes e budas.

Enquanto, outras grandes partes dos países do sudeste asiática faz uso da tecnologia a seu favor e está em constante inovação, como é o caso de Singapura, ou apostam em decoração verde, como no Vietnã.

Decoração no Oriente Médio

Os países que fazem parte do Oriente Médio na Ásia são: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia.

O estilo asiático na decoração do Oriente Médio é muito amplo, temos combinações dos estilos de decoração árabe, islâmica e até ocidentais.

Israel é um exemplo de que une mais de um estilo de decoração, pois podemos notar a influência de estilos clássicos ocidentais e árabes. Essa combinação garante um aspecto único para seus imóveis e construções.

As decorações islâmica e árabe possuem uma forte ligação com a religião muçulmana. Para essas decorações são usados tecidos decorados com formas geométricas e/ou abstratas, também são usadas cores vivas na composição dos ambientes. Ou seja, na hora de decorar a decoração aposte em cores exóticas.

Além desses estilos, alguns países como Catar e Bahrein desfrutam de uma decoração mais contemporânea e futurista.

Decoração do Sul da Ásia

Os países sul-asiáticos são Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka e uma parte do Afeganistão.

A decoração na Ásia Meridional ou sul da Ásia, como as outras regiões também é influenciada pela religião local. Por exemplo, alguns países possuem características budistas, hinduístas e islamistas.

Em alguns lugares é possível notar a decoração vernacular que é a decoração com materiais originários de uma região específica, como é o caso das ilhas Maldivas. Além disso, alguns lugares fazem pinturas dentro e fora das casas com sinais auspiciosos.

A decoração indiana por sua vez, usufrui de um estilo mais diferente dos demais. Para compor um ambiente, usa-se móveis mais baixos; a iluminação é garantida por abajures baixos e velas; os tapetes são indispensáveis; as almofadas também precisam estar presente na decoração e o uso de cores alegres e estampas nesses tecidos dos tapetes e almofadas.

Decoração do Extremo Oriente

Por último, deixamos o tipo de decoração asiática mais famosa no ocidente, muitas pessoas associam o estilo asiático somente aos países do extremo oriente, escolhemos mostrar os outros antes para dar mais inspiração sobre as diferentes decorações asiáticas.

Os países que fazem parte do extremo oriente são: China, Japão, Taiwan e as Coreias (Norte e Sul).

Na hora de decorar os ambientes com a decoração típica dessa região precisamos lembrar que esses países investem no minimalismo. Dessa forma, confira algumas dicas:

Evite encher os ambientes de itens.

Utilize flores dar uma harmoniza na decoração.

Utilize móveis baixos para aumentar a semelhança com as casas tradicionais, muitas pessoas optam pelo uso do colchão futon.

Use cores vibrantes, como o vermelho, amarelo, preto e dourado caso sua intenção seja se aproximar da decoração chinesa.

Use objetos típicos do país que você busca se aproximar.

Por fim, não esqueça que pode ser uma boa ideia mesclar os estilos. Considere usar uma decoração asiática junto à outra de sua preferência elas podem deixar o ambiente com um ar ainda mais sofisticado.

Bom, o estilo asiático com toda certeza é um dos melhores tipos de decorações atuais. Mas, nos diga aí, você gostou de saber mais sobre esses diferentes tipos?

