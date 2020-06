Se você procura por um estilo de decoração que deixe seu ambiente leve, arejado e funcional, sua escolha deve ser o estilo clean. Então, confira neste post como usar o estilo para deixar sua casa muito mais bonita e moderna.

Carregando o assistente... Aguarde, nosso assistente ajudará você a realizar o seu sonho fechando o melhor negócio O Entenda Antes te ajuda a realizar o seu projeto.



Conte-nos o que você precisa e receba até 4 propostas de profissionais ou empresas próximos de você! Orçamento grátis e seguro Profissionais avaliados Iremos te ajudar a realizar o seu projeto fechando o melhor negócio! Preencha algumas informações para realizarmos a indicação dos profissionais e empresas certas Solicitou, orçou e fechou! Confira os campos ⚠

Vamos iniciar a cotação do trabalho?

Para receber os orçamentos, basta preencher os campos abaixo. CEP: Descreva o que você precisa: Escreva aqui, com mais detalhes: Próximo ❯❯ Estamos quase lá ⏰ Confira os campos ⚠

Não perca tempo ligando para vários profissionais. Preencha os dados abaixo, nós encontraremos os melhores para você! Nome: E-mail: Telefone: ❮❮ Voltar Enviar 🗸 Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

Em breve, um profissional entrará em contato com você Quero fazer outro orçamento!

O estilo clean

Primeiramente, o diferencial de outros estilos, no estilo clean não há excesso de informação. Tudo nele é praticidade e pureza nas linhas, proporcionando uma sensação de amplitude.

Mas esse estilo é um bom investimento quando se procura por algo prático e fácil de montar. Pois usando as cores neutras, materiais como a madeira, uma boa disposição dos móveis e poucos acessórios você consegue trazer modernidade para a sua casa.

Então esse estilo possui alguns aspectos e pode até ser confundido com o estilo de decoração minimalista, porém, ao contrário do minimalista, o qual preza por somente objetos que realmente são utilizados, no estilo clean se utiliza objetos decorativos com maior intensidade.

Veja também: Série estilos de decoração | Estilo Moderno, dicas e exemplos para você se inspirar! Entenda Antes

Características do estilo clean

No estilo clean prevalecem as cores claras, como o branco, tons em pastel, gelo, palha e areia. Mas vale apostar em pontos de cor em tonalidades vibrantes. Almofadas, poltronas e mantas nas cores amarelo, vermelho, azul ou roxo, tornam o ambiente muito mais charmoso.

O preto é uma tonalidade que contrasta e marca bem a decoração com estilo clean e pode ser utilizado em alguns acessórios e itens especiais.

A decoração com o estilo clean é perfeita para quem aprecia ambientes com poucos móveis e elementos decorativos.

Ao decorar, dê preferência aos móveis de linhas retas que são mais funcionais, confortáveis e dão amplitude aos ambientes.

O toque de conforto, aconchego e bem estar no estilo clean é dado pelo uso de móveis de madeira.

Mesas de centro, poltronas e aparadores de madeira são ótimos investimentos para uma sala de estar. Já na cozinha, armários de mantimentos, prateleiras para acessórios e conjunto de mesa com cadeiras para refeições são algumas das mobílias indicadas. No quarto, a cama, o armário e móveis como estantes de madeira são ótimos recursos para renovar a decoração com estilo clean.

Aproveite ao máximo a iluminação natural. Escolha janelas envidraçadas e cortinas claras e finas.

Flores e plantas são bem-vindas, trazem sensação de pureza e harmonia. Utilize arranjos de menor dimensão ou, para quebrar a monotonia dos tons claros, use orquídeas e rosas sem exageros.

Porta-retratos, luminárias e nichos colocados na parede para organização são alguns exemplos de peças que são bem vindas no estilo clean.

O estilo pede tapetes com poucos detalhes, felpudos ou não. Os tapetes lisos e básicos, quadrados ou retangulares e em tons claros, são uma escolha perfeita, pois combinam muito com móveis de linhas retas.

A estética clean também combina com sustentabilidade, por isso vale a pena ter um sofá, umas cadeiras, uma estante ou qualquer outro móvel que tenha sido restaurado e que ganhe destaque na decoração.

No estilo clean os espaços são abertos e integrados. Quanto menos paredes, melhor! Experimente unir a sala e a cozinha ou usar portas de correr para separar o banheiro do quarto.

O piso pode ser de uma madeira em tom bem clarinho ou de porcelanato. As paredes que melhor representam o estilo clean são aquelas em tons pastel como, por exemplo, areia, gelo e branco. Essas cores claras, contribuem para o efeito e amplitude dos ambientes e melhoram a iluminação.

Veja também: Piso laminado click – Realmente vale a pena? Entenda Antes!

Cuidados

É preciso ter cuidado ao optar pelo estilo clean. O ambiente precisa ser muito bem projetado e pensado para que não fique com uma aparência sem graça, sem vida e muito vazio.

Para evitar isso vale a pena escolher pontos estratégicos e incluir neles alguns detalhes coloridos ou mesmo uma planta.

Não esqueça de acessas nossa da Revista Digital para conferir mais artigos como esse!

Confira mais matérias como esta acessando a Revista do Entenda Antes!

Criamos o Entenda Antes porque acreditamos que a troca de conhecimento, informação e experiência é o único meio que realmente tem o poder de melhorar as pessoas, melhorar os negócios e o mundo como um todo.

Acreditamos que não precisa ser difícil e demorado encontrar bons profissionais e realizar orçamentos para fazer um bom negócio. Fazemos isso porque o mundo pede mais agilidade, facilidade e comodidade.

Solicite um orçamento do que você precisa sobre o mundo da construção e iremos te ajudar a realizar o melhor negócio!

Gostou do artigo? Compartilhe e espalhe essa ideia.

O Entenda Antes é uma Startup paranaense que tem a missão de ajudar quem está construindo, reformando ou decorando. Auxiliamos pessoas a realizar sonhos fazendo o melhor negócio, seja com dicas, ideias ou até mesmo em encontrar profissionais, produtos e lojas.

Entenda Antes – O Mundo da Construção.

Assuma o controle.

app.entendaantes.com.br