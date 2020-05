Estilos de Decoração: Estilo Industrial – Se inspire!

Primeiramente, para quem curte modernidade e simplicidade na decoração, o estilo industrial é perfeito! Então, ele traz um pouco do charme urbano para dentro de casa e, apesar de ser muito comum em lofts. Assim pode facilmente ser adaptado para qualquer tipo de residência.

Então confira tudo sobre o estilo industrial e saiba como usá-lo na decoração de sua casa.

Origem do estilo industrial

Então, o estilo industrial surgiu nos Estados Unidos, e ganhou muita força em New York, entre as décadas de 1960 e 1970, a partir do uso de espaços industriais abandonados que começaram a ser utilizados como residências. São os chamados lofts urbanos.

Mas, este é um estilo despretensioso, com uma arquitetura despojada. Então geralmente, a ambientação é composta apenas pelo essencial. Assim, com simplicidade e sem exageros, com linhas fortes e limpas.

