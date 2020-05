Estilos de Decoração: Estilo Moderno – Se inspire!

Carregando o assistente... Aguarde, nosso assistente ajudará você a realizar o seu sonho fechando o melhor negócio O Entenda Antes te ajuda a realizar o seu projeto.



Mas neste post vamos abordar esse estilo que só ganha cada dia mais amantes e seguidores, leia este post até o final e Entenda Antes! 😉

O estilo moderno

Então, o estilo moderno (ou modernista) é uma tendência na arte e na arquitetura que se desenvolveu na primeira metade do século XX. Foi criado como resposta para a pesada ornamentação do século XIX.

Mas ao contrário do senso comum, o estilo moderno não precisa ter objetos e móveis com ares futuristas. O estilo se caracteriza pela simplicidade e praticidade.

Portanto, o estilo moderno tem como lema a frase “a forma segue a função”, do famoso arquiteto norte-americano Louis Sullivan.

Características do estilo moderno

Primeiramente, a tecnologia é sinônimo de modernidade, e se faz presente na decoração moderna. Porém, sempre com linhas simples.

Mas o estilo moderno pode ser confundido com o estilo minimalista. Mas a diferença é que o moderno inclui mais cores e elementos decorativos que o minimalista.

Então o estilo moderno é muito versátil e se adapta a todos os gostos. Pequenas modificações podem fazer grande diferença: um quadro moderno, um espelho, ou uma nova cor para a parede, por exemplo.

A mobília deve ser simples com linhas retas e em tons escuros de madeira, em negro ou lacados em branco brilhante.

O aço inoxidável cromado também é muito usado pelo designers modernos. Mesas de jantar ou de centro com pernas de aço inoxidável, cadeiras, poltronas e sofás com estrutura e pés cromados são a cara da decoração moderna.

Vidro e couro também podem e devem ser utilizados na decoração em estilo moderno.

Livre-se de todo excesso de ornamentação e acessórios.

Para uma decoração modernista, invista em muitos armários e prateleiras embutidas na parede. Esconda toda a bugiganga e miudezas desnecessárias.

As cores dominantes em um ambiente de estilo moderno são o preto e o branco. Tons de cinza, marrom e bege também podem ser utilizados. Como contraponto, utilize as cores amarelo, vermelho ou azul, mas sempre com discrição.

Quanto aos têxteis, o estilo moderno não admite estampas. Os tecidos devem possuir cores sólidas.

Os ambientes devem ser luminosos. Aposte em uma boa iluminação natural e em uma iluminação artificial branca, com luzes de LED, por exemplo.

O estilo moderno em diferentes ambientes da casa

Na sala de estar

Primeiramente, além de seguir as características do estilo no que diz respeito aos móveis, cores e têxteis, a sala sempre se apresenta em ordem. E seus acessórios, quadros, luminárias e almofadas devem ser cuidadosamente escolhidos para não sobrecarregar o ambiente.

Na sala de jantar

Mas a melhor maneira de aplicar o estilo moderno em sua sala de jantar é escolhendo uma mesa e cadeiras com design moderno, de linhas simples. E para completar utilize uma cor neutra na parede e uma luminária também moderna.

No quarto

Então, a funcionalidade deve ser primordial. Deixe à vista somente o que for imprescindível, evitando assim, sobrecarregar a decoração. Já para a iluminação, escolha luzes de intensidade variável.

Na cozinha

Mas os móveis da cozinha podem ter uma cor brilhante e linhas modernas. Também na cozinha é fundamental não sobrecarregar o ambiente com utensílios e não abusar das cores, deixando à vista apenas o necessário.

No banheiro

A cerâmica, o aço inoxidável e o cristal são os destaques dos banheiros modernos e as cores branco, preto, acompanhadas de uma outra cor de sua escolha completam o ambiente. As linhas retas e simples dos móveis, a ordem e os poucos acessórios completam a decoração.

Fachadas no estilo moderno

As fachadas no estilo moderno seguem linhas retas, cores neutras, como branco, cinza, concreto exposto e tons de madeira. Também são muito utilizados elementos vazados como cobogó e chapas de aço oxidado corten.

