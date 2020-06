Estilos de Decoração: Estilo Retrô – Se inspire!

Carregando o assistente... Aguarde, nosso assistente ajudará você a realizar o seu sonho fechando o melhor negócio O Entenda Antes te ajuda a realizar o seu projeto.



O estilo retrô nada mais é que uma releitura do passado, resgatando formas e cores, das décadas de 50, 60 e 70, para enriquecer projetos de decoração pra lá de atuais.

Então a característica básica do estilo retrô é a decoração inspirada pelo passado, convivendo em harmonia com objetos contemporâneos.

Mas, o estilo vem ganhando muitos adeptos, já que com simplicidade e charme, desperta memórias afetivas e transmite muito aconchego e encanto.

Vintage X Retrô

É muito comum as pessoas confundirem os dois estilos ou pensar que são sinônimos, mas são coisas diferentes.

Em primeiro lugar, o estilo vintage se carateriza por trazer peças verdadeiras, móveis e acessórios de decoração do passado. Mas já o estilo retrô, apresenta novas versões de peças de decoração inspiradas em itens de antigamente

Características do estilo retrô

Os objetos no estilo retrô não são meramente decorativos, devem ser funcionais também.

não são meramente decorativos, devem ser funcionais também. Você pode misturar sem medo formas e materiais, formas abstratas e geométricas, florais e xadrez, texturas como veludo, plástico e vinil.

As cores mais usadas nos ambientes decorados no estilo retrô são: laranja, amarelo, rosa, azul e a combinação de preto com branco e vermelho. Mas cuidado, misture essas cores com equilíbrio, do contrário sua decoração ficará cafona e não retrô.

são: laranja, amarelo, rosa, azul e a combinação de preto com branco e vermelho. Mas cuidado, misture essas cores com equilíbrio, do contrário sua decoração ficará cafona e não retrô. Prefira tons neutros nas paredes e deixe as cores vibrantes para os móveis e acessórios.

Invista em detalhes, como um papel de parede com estampa típica de uma determinada década, eletrodomésticos com carinha de antigos e quadros com imagens de ícones antigos, tais como fotografias no estilo hollywoodiano.

Os móveis devem ter linhas simples e retas, bem como pés palitos.

Aposte em sofás longos, com acabamento liso e brilhante e também em móveis baixos e poltronas arredondadas.

Como usar o estilo retrô

Na cozinha

Escolha eletrodomésticos no estilo retrô, eles são encantadores.

Vale a pena também escolher objetos com cara de antigamente como potinhos para temperos, chaleiras, xícaras e pratos.

Aposte em cortinas para reforçar o estilo, principalmente as estampadas com poá ou flores, para uma composição mais romântica e delicada.

Já se a ideia for descontrair, escolha padronagens psicodélicas ou com ilustrações de personagens do passado.

Na sala de estar

Para a sala de estar a dica é investir em um móvel de impacto que trará o estilo retrô para o ambiente. Pode ser uma estante, um aparador, uma mesinha de centro ou sofá. Lembrando que os móveis devem ter pés palitos.

Escolha objetos com visual envelhecido, tons fortes e com design das décadas passadas.

E sabe aquele aparelho de telefone de disco, aquela vitrola ou máquina de escrever antiga e esquecida em um canto qualquer? Pois é, esses itens podem ser recuperados para enfeitar sua sala de estar no estilo retrô.

Nos quartos

Para os quartos invista em um bonito papel de parede para começar.

Aposte em espelhos com moldura antiga, quadros com personalidade de décadas passadas e luminárias com aquela cara de casa de vó.

Outra dica é colocar no quarto uma bonita penteadeira ou escrivaninha no melhor estilo anos 50.

Nos banheiros

Aposte em gabinetes com design no estilo retrô, ladrilhos adesivos que remetem ao passado e espelhos com moldura antiga.

Você pode ainda colocar uma bela banheira com pés e, sobre a bancada da pia, objetos como escovas, potes e produtos de higiene pessoal que tenham uma embalagem no estilo de antigamente.

