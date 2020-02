Formas de Financiamento imobiliário, qual é a melhor?

O financiamento é um empréstimo concedido por um banco ou uma instituição financeira, e os valores das prestações são as divisões do custo total do financiamento. Ele é composto pela amortização, juros, seguros e custos de administração, variando conforme a forma de financiamento que você escolher. Também é levado em conta o banco responsável por essa transação.

A Amortização é o percentual da parcela correspondente à devolução do valor emprestado. Ou seja, ela é a parcela que representa quanto o comprador está reduzindo o saldo devedor.

Diversos fatores podem influenciar nos juros cobrados pelo banco, alguns podem ser a renda e até a idade do requerente.

Existem dois tipos de seguros, o de morte e invalidez, que variam de acordo com a idade, e o seguro de danos físicos do imóvel (determinados por um perito).

As taxas de administração são cobradas de acordo com a instituição financeira que está oferecendo o financiamento.

Desde 2008, o Banco Central exige que os bancos divulguem o CET (Custo Efetivo Total do Financiamento) que deve ser comparado pelo cliente e optado pelo custo mais baixo.

SFH (Sistema Financeiro da Habitação) O SFH é um programa que visa facilitar a construção, aquisição ou reforma de imóveis residenciais. Sendo assim, seu grande objetivo é de reduzir o déficit habitacional do país.

A Caixa Econômica Federal é a principal intermediária do sistema. Porém, existem regras a serem seguidas e são fiscalizadas pelo Banco Central. Confira uma dessas regras abaixo:

O valor máximo que o imóvel pode ser financiado varia, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro o limite é de R$ 950 mil. Já nas demais unidades federativas o valor é de no máximo R$ 800 mil.

SFI (Sistema de Financiamento Imobiliário) Esse programa foi criado para preencher as carências do SFH. Ou seja, ele é para valores superiores aos determinados pelo SFH (mais de R$ 950/800 mil). Portanto, existe um risco maior que as taxas de juros sejam maiores.

TABELA PRICE: Prevê parcelas fixas em todo período de pagamento, juros decrescentes e amortizações crescentes, suas taxas normalmente são mais altas pois não tem correção e o prazo máximo para a finalização do pagamento é de 20 anos, e apenas 25% da renda familiar pode ser comprometida.

SAC (Sistema de Amortizações Constantes): Prevê parcelas maiores no início e menores no decorrer do financiamento. Dessa forma, o devedor tem menos gastos ao longo do tempo, dando mais segurança para o comprador, devido a possíveis imprevistos no futuro. No entanto, o valor das amortizações é constante ao longo de todo o período de quitação do empréstimo.

Então, o que varia são os juros cobrados e as taxas de juros são decrescentes, e a sua correção mensal se dá por meio da TR (Taxa Referencial) que é calculada a partir da Taxa Básica Financeira.