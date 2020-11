Ele acaba de se formar em Técnico de Segurança do Trabalho

A Colação de grau como Técnico de Segurança do Trabalho de Gabriel Beira Rio foi no final de semana e ainda com Láurea Técnica ( melhor aluno ), em Santo Antônio da Platina.

Gratidão a todos que fizeram parte da conquista, colegas de curso, professores e coordenadores.