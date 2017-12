Como escrever suas metas e realizá-las em 2018

O que de fato diferencia as pessoas que realizam seus sonhos das que não realizam

Júlia Audi (foto) é colunista do npdiario, master coach e fundadora do Instituto Empodera Mente.

Ela escreveu o texto abaixo:

Você sabia que apenas 5% das pessoas realizam seus sonhos durante a vida? Isso quer dizer que os outros 95% da população vive apenas para pagar contas. Mas porque será que isso acontece?

Infelizmente, muitos se esquecem de viver no presente, focando apenas no passado ou futuro, ou seja, quando olham para o passado ficam depressivos, pois lamentam-se sobre o tempo perdido ou a vida que tinham antes. Os que só olham para o futuro, acabam desenvolvendo uma certa ansiedade, o que impede também de viver o presente da maneira adequada.

E como é que 5% da população consegue realizar seus sonhos?

Eles usam a regra 10 / 60 / 30.Focam 10% da sua energia no passado, 60% no presente e 30% é focado no futuro, conforme pode ser visto por todos com os destalhes bem definidos na imagem abaixo:

Mas, o que de fato diferencia as pessoas que realizam seus sonhos das que não realizam?

Pessoas que realizam sabem exatamente onde querem chegar. E você, sabe onde quer chegar em 2018?

Pessoas bem-sucedidas definem suas metas e objetivos antes mesmo do ano novo começar. Que tal aproveitar as próximas horas para planejar o seu ano de 2018?

De acordo com um estudo feito na Universidade de Toronto, um método poderoso para nos ajudar a cumprir nossos objetivos é escrevê-los. Por isso, antes que você continue a leitura deste artigo, já separe uma agenda ou um caderno para que, após a leitura deste artigo, você consiga escrever claramente quais são seus objetivos para o ano de 2018.

Pois ao registrarmos nossos objetivos, metas, sonhos e desejos, automaticamente estamos criando um caminho neurológico para realização dos mesmos. E quando isso acontece, nossas ações começam a se alinhar em direção aos nossos sonhos.

Como definir minhas metas e objetivos?

É preciso reconhecer onde você está e visualizar onde deseja estar. Sabe aquela frase que diz: se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve? Então, é exatamente assim que funciona a nossa vida. Você precisa dizer para o seu cérebro qual é o lugar que deseja estar, e que fique bem claro que aqui eu não estou dizendo apenas de lugares físicos, mas sim qual é o patamar de excelência que você busca alcançar em todas as áreas da sua vida. Bem disse Sêneca: “A vida sem uma meta é completamente vazia”.

Uma boa forma de fazer isso é construir metas SMART.Este acrônimo (em língua inglesa) estabelece que umameta deve ser Específica, Mensurável, Atingível, Relevantee Temporizável. No final deste artigo disponibilizo esta ferramenta para que você possa baixar, imprimir e escrever suas metas do ano que vem.

O que diferencia uma meta de um objetivo?

Especificaçãoe tempo. A união destes dois elementos ajuda a construir uma visão mais clara de onde se quer chegar. Vamos supor que em 2018 você deseje ter mais qualidade de vida, isso é um objetivo, que se você colocar como meta: diminuir o excesso de trabalho, caminhar todos os dias, mudar sua alimentação, estas metas poderão lhe ajudar a conquistar o seu objetivo que é ter mais qualidade de vida.

Vale a pena lembrar de um passo importante: revisar suas metas pelo menos uma vez por mês. Ao rever suas metas, você poderá avaliar se seus objetivos continuam os mesmos e com aquela mesma ordem de prioridade, se suas Metas Smart ainda fazem sentido para que você alinhe seus objetivos, mas também para que você possa ter a chance de melhorar continuamente.

Entre em ação

Chegou a hora da única maneira de transformar metas em realidade: entrar em ação. Tudo o que você fez até aqui foi muito importante, mas para que traga resultados significativos é preciso colocar em prática o que foi escrito. E meu conselho é que você comece antes de estar pronto, na verdade, esse conselho é do Steven Pressifield. Não espere o momento ou dia certo para agir, afinal, esta é a hora certa para começar – ou recomeçar.

Andar, ainda que seja um milímetro a cada dia, fará com que, muito em breve, você seja recompensado pela sua dedicação com os resultados que você tanto almeja.

E não se esqueça de comemorar a cada passo dado, pois eles são parte da sua jornada que te levará ao seu objetivo final. Que o Ano Novo seja uma verdadeira comemoração.

É a nossa chance de colocar as coisas no seu devido lugar, dar nome aos sentimentos, planejar os começos e recomeços. É a chance de melhorar a nós mesmos.

Para baixar a ferramenta SMART, clique aqui: http://materiais.brumdigital.com.br/metas-e-objetivos-2018