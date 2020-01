Lavanderia Planejada: o que é, dicas e exemplos

Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

O que é essencial para uma Lavanderia Planejada?

Alguns elementos como, máquina de lavar, secadora e nichos para parede são essenciais para uma lavanderia planejada.

Por que esses itens são importantes para uma lavanderia planejada?

Bem, a máquina de lavar nem precisa ser explicada. Mas, a secadora é de extrema importância para apartamentos, já que eles não têm tanto espaço para varais de roupa.

Alguns modelos de máquina de lavar já vem com a secadora própria. Entretanto, as máquinas que lavam cerca de 10/11kgs, secam apenas 05/06kgs. Logo, se você tiver uma grande quantidade de roupa na máquina, elas não secarão por completo.

Outra diferença entre as máquinas que lavam e secam juntas e separadas é: a maioria das máquinas “Lava e Seca” não possui o coletor de fiapos. O coletor é a ferramenta das secadoras que garante que as roupas mais escuras não fiquem com aqueles “fiozinhos” brancos.

Portanto, se o seu espaço é muito pequeno, o ideal será as máquinas “Lava e Seca”, lembrando que elas têm seus pontos negativos também. As Lavadoras e Secadoras são ótimas para quem tem um maior espaço e um valor maior no orçamento.

Importância de um profissional para Lavanderia Planejada.

Assim que você já tem em mente o espaço necessário para sua lavanderia planejada, busque a ajuda de um profissional para ajudá-lo (a) na hora de decorar e montar seu espaço.

Porque com a ajuda de profissionais se torna mais fácil comprar os móveis planejados e, ainda descobrir se é possível ter uma lavadora separada da secadora ou uma máquina “Lava e Seca” – isso levando em conta o orçamento da obra.

Ou seja, a ajuda do profissional irá te livrar de algumas “dores de cabeça” que podem aparecer na obra.

Dicas de lavanderia planejada

Abaixo mostraremos alguns exemplos de lavanderia planejada para inspiração:

Essa imagem retiramos do Pinterest. Então, ela mostra muito bem uma lavanderia pequena com todos os elementos essenciais, a lavadora, secadora e um armário para guardar os produtos. Além de um espaço para colocar umas roupas. Ainda mais, é uma lavanderia planejada que pode se “camuflar”.

Outro modelo de lavanderia planejada é o exemplo acima. Em espaço menores e com um orçamento menor pode-se utilizar uma máquina “Lava e Seca” no lugar do aparelho da imagem e usar esses “varais portáteis” para secar as roupas.

Outro modelo postado no Pinterest pelo site “Comprando Meu Apê”. Esse tipo de lavanderia é uma boa ideia para as pessoas que querem utilizar o menor espaço possível. Esse tipo de Lavanderia planejada é junto à cozinha, utilizando um grande espaço para duas finalidades.

Em suma, os móveis planejados acabam se tornando mais caros que os convencionais em alguns casos. Então, algumas dicas podem ser úteis, como: no lugar do armarinho pode-se usar nichos para parede, eles são encontrados em torno de R$ 40,00; usar a máquina “Lava e Seca” já citada; os suportes de varais portáteis também já citados.

Confira ideias para começar sua Lavanderia Planejada.

Agora que já mostramos como ter uma lavanderia planejada, a importância dos profissionais e dicas, vamos mostrar alguns modelos.

