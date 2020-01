O que são materiais low cost e como utilizá-los?

Saiba todos os detalhes do assunto

Materiais caros, objetos valiosos e diversos itens com preços exorbitantes. Mas, é possível conquistar a casa dos sonhos utilizando materiais low cost, os materiais de baixo custo.

Além disso, quem nunca sonhou em ter uma casa de novela, com decorações sofisticadas? Ou então aquela casa que se destaca na revista pela sua elegância? Com revestimentos modernos e itens de desejo? Para muitos, essa ideia parece ser um sonho impossível!

Sua associação é feita com materiais de baixa qualidade, por serem mais em conta, porém, com as diversas inovações que vem surgindo no mundo da construção com a ajuda da tecnologia e de pesquisas, o mercado está se dedicando cada vez mais a clientes com condições financeiras mais baixas, ao adquirir o produto. Portanto, existem hoje, produtos de ótima qualidade e com preço acessível, similares aos com custos maiores e tão eficientes quanto. Confira abaixo!

Investir em uma casa é um projeto de vida, por isso é tão importante escolher com cuidado cada detalhe dela, para que no futuro não haja problemas. Com um orçamento bem planejado e aderindo às alternativas do mercado, é possível construir e realizar o sonho de ter uma casa que atenda às necessidades e ao gosto de cada morador.

Assim como vale também, para quem pensa em reformar. E para colaborar com a escolha destes materiais low cost para ter a casa perfeita, listaremos abaixo, alguns itens e dicas que podem te ajudar a alcançá-la.

Piso similar ao cimento queimado

O cimento queimado vem ganhando muita popularidade dentro da construção, pelo seu aspecto sofisticado, e se adaptando aos diferentes tipos de decoração, dando mais charme para a residência. Ele nada mais é do que uma mistura de argamassa feita com areia, cimento e água aplicada no contrapiso.

Do mesmo modo, faz jus ao seu nome de cimento queimado. O ato de “queimar” não tem associação alguma com fogo! Sendo possível conseguir este efeito através da aplicação de um pó de cimento, sobre a mistura ainda úmida. Alinhando a superfície com uma desempenadeira, para que o pó seja espalhado. Porém, mesmo que sua composição seja de baixo custo, é preciso que a mão de obra para executar esta técnica tenha habilidade, o que muitas vezes possui um alto custo.

Por isso, a substituição do cimento queimado pelo porcelanato que imita o mesmo, é uma solução mais viável por quem deseja obter este tipo de revestimento em sua residência, visto que a mão de obra é simples, pois é aplicado como qualquer outro porcelanato, além do que a manutenção é muito mais simples do que o cimento queimado.

Assim então, optando por escolher o porcelanato, a sua utilização torna-se mais ampla dentro da residência, uma vez que o piso de cimento queimado possui a desvantagem de ser um piso extremamente frio, interferindo no conforto térmico de locais como o quarto, por exemplo, principalmente quando a residência encontra-se em regiões frias. Como a imagem abaixo!

Pintura

Foi-se a época em que as paredes possuíam a única utilidade de esconder possíveis imperfeições das paredes. Hoje ela passou a ser um item decorativo requisitado e criativo para dar mais personalidade ao ambiente.

Flávio Lima Arquitetura

Com suas diversas possibilidades de criação a pintura pode se destacar através de desenhos geométricos fazendo ela por si só, ponto de destaque do espaço. Ou uma combinação de várias cores em um mesmo cômodo harmonizando com os móveis, tornando-o mais elegante.

Além disso, é utilizado para delimitar espaços, que além de realçar o ambiente, consegue deixá-lo mais moderno, aderindo ao modelo de ambientes integrados, que consequentemente torna-se vantajoso e mais econômico por ser possível eliminar paredes diminuindo o custo dos materiais.

Piso vinílico ou laminado

A utilização de madeira nos ambientes faz deles, espaços aconchegantes e elegantes. Porém, para adquirir este material, o custo geralmente é alto, o que o torna inacessível para muitos. Além do que, a sua manutenção e aplicação requer certos cuidados que possuem a mão de obra cara. Mas, por ser um material bastante desejado, algumas empresas optaram por elaborar materiais similares. Como a madeira, para que fosse acessível a todos.

Portanto, surgiram no mercado, pisos como o vinílico ou laminado. O primeiro é feito em PVC, e o segundo com materiais derivados da madeira. Ambos possuem fácil colocação e podem ser instalados até mesmo sobre pisos. E devido a isso, o torna muito indicado para reformas.

Arquiteta Maria Júlia Migotto

Porcelanato similar ao mármore

Um dos materiais mais clássicos utilizados para revestimento nas construções, o mármore. Ele é considerado um material nobre por ser uma rocha composta por minerais. São eles que dão cor ao mármore. Varia de acordo com os minérios presentes nas rochas. Dão a pedra uma coloração branca, preta, acinzentada ou esverdeada.

Por possuir tantas características importantes, o mármore se torna um revestimento caro. Sendo de difícil acesso para muitos, por isso, porcelanatos semelhantes a ele, são opções mais acessíveis para quem deseja dar mais elegância ao ambiente, podendo ser utilizados em pisos, paredes e até mesmo em bancadas, assim como se faz com o mármore.

Portanto. no mundo da construção, sempre existe a opção ideal para agradar todos os tipos de bolso, com produtos de qualidade, eficazes, com propriedades distintas, mas que possuem a mesma utilidade.

