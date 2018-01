O presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Abelardo Lupion, e o prefeito de Cambará, Neto Haggi, estiveram reunidos na sede da empresa, em Curitiba, nesta terça-feira (10). No encontro, que contou com a presença do deputado estadual Pedro Lupion, as autoridades conversaram sobre a situação das demandas habitacionais do município e possíveis soluções a serem traçadas conjuntamente entre os órgãos.