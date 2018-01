Matriarca Terezinha Machado comemora 90 anos com a família

No centro de Santo Antônio da Platina

Os 90 anos de Terezinha da Silva Machado Pinto foram comemorados em família neste sábado, dia 27, no centro de Santo Antônio da Platina.

O Vegas Restaurante/Pub/Lanchonete serviu almoço com inspirado cardápio, elogiado por todos os presentes, que vieram de várias partes do país.

O padre Nelson Gualiume fez a oração, emocionando os presentes com palavras de espiritualidade cristã.

A cantora Marina de Aquino Oliveira animou a festa com músicas de vasto repertório, sendo intensamente aplaudida.



Terezinha é filha dos saudosos Generosa e João Machado, pioneiros na região.

Ela é viúva do agropecuarista Mário da Silveira Pinto, tem seis filhos, Vilma, Vera e Vânia(Vaninha), Walmir, Valdir (Didinho) e Valcir, além de 15 netos e 14 bisnetos.

Durante o evento, uma das filhas, Vilma, recebeu o comunicado de que sua filha, a médica Verônica que reside em Palmas (Tocantins), casada com o advogado Daniel, deu à luz a menina Elis, ampliando o número de bisnetas da aniversariante e comovendo ainda mais o ambiente já repleto de bênçãos.Parabéns e felicidades!

FOTOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO