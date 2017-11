Neste domingo de primavera

No dia do aniversário de emancipação política de Wenceslau Braz, neste domingo, dia 26, nasceu o primeiro filho do prefeito Paul Leonar.

Ele e a primeira dama, Cris (foto) , estão radiantes e satisfeitos com o trabalho da equipe do dr. Carlos, e todos do Hospital São Sebastião.

Paulo Otávio é um bebê saudável e bonito.

Parabéns ao pais.