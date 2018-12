O Pescador aniversaria e contrata sete atrações

Em Ribeirão do Pinhal

O Complexo de Lazer e Pesqueiro – O Pescador, situado na Avenida Silveira Pinto, 838, em Ribeirão do Pinhal, comemorou no último domingo, dia 09 de dezembro, o seu segundo aniversário de funcionamento.

Para celebrar a data, o local recebeu shows dos artistas: Wilson Reis, Antenor Oliveira, Carvalho & Cardoso, Roni do Art ConQsta, Ester & Gustavo, Eraldo & Moreno e Ronald Antony, que levaram o melhor do samba, mpb, sertanejo e pop rock. Segundo o diretor da Agência StageOn Brasil, Alecsander Ferreira (foto), responsável pelas contratações de artistas do O Pescador, o dia foi muito animado e tudo saiu como o esperado.

Com um ambiente aconchegante e à céu aberto, o Complexo de Lazer e Pesqueiro – O Pescador dispôs de uma culinária diversificada e de alta qualidade. Servindo 1 chope grátis para cada cliente presente, o local recebeu muitas visitas.

Veja algumas fotos de quem esteve por lá neste domingo.

Além dos shows ao vivo todos os finais de semana e a tão comentada gastronomia, o Complexo dispõe de um espaço kids, com vários brinquedos para a criançada.

Parabéns O Pescador, pelos 2 anos de bom atendimento, qualidade e presteza para com os clientes.

Se precisar de mais informações, ligue: (43) 3551-2893 | (43) 999837-2682, ou procure pelo Facebook @opescador.net

www.opescadornanet.com.br