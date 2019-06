O Pescador tem pesca esportiva grátis

Faça sua reserva

O complexo de Lazer e pesqueiro “O Pescador” promove um dia de pesca esportiva gratuita.

O objetivo é fisgar o peixe, não para consumo ou comércio, mas pelo prazer de pescar. Por isso os peixes são devolvidos vivos a natureza. Geralmente os pescadores pesam, medem e fotografam o peixe antes de devolvê-lo à água.

A ideia da devolução do peixe para a água é deixá-lo crescer ainda mais, e desovar mais vezes, aumentando a população. Em água doce é maior a chance de sobrevivência do peixe solto do que na água salgada.

No complexo “O Pescador” além da pesca esportiva, é possível realizar outras atividades com a família como passeio de pedalinho, recreações com crianças no playground, refeições para os mais variados gostos, além de um ambiente com belezas naturais exuberantes.

Também é possível se hospedar na Pousada “O Pescador” que conta com apartamentos novos, e ótimos preços para você e sua família.

E no domingo, confira a programação de som ao vivo:

Faça sua reserva:

O Pescador está localizado na Av. Silveira Pinto, 838 |Ribeirão do Pinhal

☎ (43) 3551-2893

📱 (43) 99837-2682

🎣🎣 www.opescadornanet.com.br