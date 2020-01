O que é energia solar? Veja como implantá-la em seu imóvel!

Como funciona a energia solar?

A forma mais utilizada para a produção de energia solar é através de painéis fotovoltaicos. Onde os raios solares são transformados diretamente em energia elétrica.

Então esses painéis são colocados no telhado em uma área que não tenha sombra. Especialmente durante as horas de maior exposição solar. Quando a luz do sol atinge o painel, as células fotovoltaicas produzem eletricidade de corrente contínua (CC).

Como esse tipo de eletricidade não pode alimentar sua casa sozinha, é necessário usar um inversor. Ele transforma a energia CC em CA (corrente alternada) na mesma tensão usada em sua casa. Ao chegar até o quadro de luz da casa, essa eletricidade está preparada para alimentar todos os equipamentos conectados à tomada.

O processo de geração de energia solar é contínuo enquanto o sol brilha e até mesmo em tempo nublado. Muitas vezes o sistema está produzindo mais energia do que é utilizado. Quando isso acontece, o excedente passa para a rede de energia elétrica e funciona como um “crédito de energia”.

Quando os painéis voltaicos não produzem energia suficiente para abastecer a casa, esse crédito é usado automaticamente. Caso o consumo seja maior, a energia será fornecida pela distribuidora de energia do local.

O que é preciso para implantar a energia solar em uma residência?

Antes de mais nada, a residência precisa estar registrada junto à distribuidora de energia elétrica. Em seguida, você precisa analisar a sua média de consumo mensal em kWh para calcular a dimensão do seu sistema de energia solar. Feito isso, é possível simular os custos para instalação e quantidade de equipamentos necessários.

Para fazer a instalação do sistema, você precisa adquirir um kit de energia solar residencial, composto pelos seguintes equipamentos: painéis fotovoltaicos (placas solares), inversor solar, estrutura de fixação para as placas, cabos e conectores, disjuntores e outros materiais elétricos.

É recomendável que você não tente fazer a instalação por conta própria. Procure empresas com profissionais especializados para criar um projeto de instalação das placas solares e solicitar a autorização para a distribuidora de energia elétrica.

Vantagens da energia solar

A instalação dos painéis solares pode gerar diversos benefícios não só para você, mas também ao meio ambiente. Confira as principais vantagens em utilizar a luz do sol para abastecer sua residência:

Reduz ou elimina as contas de energia: a primeira vantagem pesa diretamente em seu bolso. Você sabe como os gastos com energia elétrica podem pesar no orçamento familiar, principalmente em alguns períodos do ano. Com a energia solar, você só precisa investir na instalação e pronto! Mesmo que precise de uma eletricidade extra da companhia de energia, o valor não será tão alto;

Valoriza o imóvel: se você pretende vender ou alugar seu imóvel futuramente, saiba que as placas de energia solar valorizam – e muito – uma propriedade;

Ajuda o meio ambiente: a energia solar é um símbolo de sustentabilidade, ou seja, é totalmente limpa e renovável.

