Entenda o que é shaft e qual sua função em uma obra

Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

Em breve, um profissional entrará em contato com você Quero fazer outro orçamento!

O que é shaft?

O shaft é um recurso bastante utilizado nas construções. Basicamente, o shaft é uma abertura vertical na alvenaria por onde passam as instalações essenciais em qualquer construção, isto é, tubulações hidráulicas, elétricas ou até mesmo de ar condicionado.

Com isso, o shaft disfarça todas as tubulações e facilita o trabalho de manutenção futuramente. Pelas imagens, fica ainda mais fácil compreender o que é shaft e é bem provável que você já tenha um em seu imóvel. Isso porque a maioria das construtoras já incluem os shafts nos projetos arquitetônicos.

Geralmente, o shaft é instalado em banheiros e cozinhas, que são os locais mais estratégicos para reunir as tubulações. Os shafts podem ter uma porta dobrável para facilitar o acesso à tubulação. Uma alternativa para quem quer disfarçar a abertura é cobrir com um painel de gesso acartonado resistente à água.

Para que serve o shaft?

Bem, agora que você já sabe o que é shaft já deve ter uma noção da sua utilidade em uma obra. Mesmo assim, vamos explicar com mais detalhes sobre isso.

Quando estoura um cano ou acontece algum problema na rede elétrica, surgem outras preocupações. Primeiramente, é preciso contratar um encanador ou eletricista para fazer o reparo. Mas, só de imaginar o quebra-quebra e a quantidade de entulho, já bate aquele desânimo.

O shaft serve exatamente para para facilitar esse trabalho. Com isso, o profissional sabe exatamente onde estão as instalações do imóvel, seja elétrica, hidráulica ou de ventilação.

Além disso, é muito mais fácil apenas abrir a porta ou remover o painel de gesso que cobre a abertura do shaft do que sair por aí quebrando as paredes. Da mesma forma, quando o serviço de reparo ou vistoria estiver pronto, o processo de recolocação também fica mais simples.

Como é um projeto de shaft?

É difícil compreender o que é shaft e o seu papel em uma obra sem entender as suas especificações técnicas. Basicamente, um bom projeto de shaft leva em consideração a disposição e fixação das tubulações.

Além disso, é necessário garantir que a estrutura tenha espaço suficiente para instalar os dispositivos e acessar os equipamentos da tubulação. Isso facilita bastante o trabalho de manutenção e/ou substituição de peças no interior da abertura.

Outro aspecto importante de um projeto de shaft são os itens complementares. Além da tubulação hidráulica e elétrica, é indicado instalar válvulas redutoras e reguladoras de pressão, misturadores, controle de sistema de combate de incêndios e medidores de consumo de água ou gás, por exemplo.

Gostou de conhecer o que é shaft e qual sua função em uma obra? Caso ainda tenha dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários!

Confira mais matérias como esta acessando a Revista do Entenda Antes!

Criamos o Entenda Antes porque acreditamos que a troca de conhecimento, informação e experiência é o único meio que realmente tem o poder de melhorar as pessoas, melhorar os negócios e o mundo como um todo.

Acreditamos que não precisa ser difícil e demorado encontrar bons profissionais e realizar orçamentos para fazer um bom negócio. Fazemos isso porque o mundo pede mais agilidade, facilidade e comodidade.

Solicite um orçamento do que você precisa sobre o mundo da construção e iremos te ajudar a realizar o melhor negócio!

Gostou do artigo? Compartilhe e espalhe essa ideia.

O Entenda Antes é uma Startup paranaense que tem a missão de ajudar quem está construindo, reformando ou decorando. Auxiliamos pessoas a realizar sonhos fazendo o melhor negócio, seja com dicas, ideias ou até mesmo em encontrar profissionais, produtos e lojas.

Entenda Antes – O Mundo da Construção.

Assuma o controle.

app.entendaantes.com.br