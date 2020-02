O que é uma edícula? Confira alguns exemplos

Aguarde, estamos gravando a sua solicitação... Obrigado pelo orçamento!

O que é uma edícula?

A palavra edícula significa literalmente casa pequena e é exatamente isso que ela é na prática. Geralmente, as edículas são compostas por sala, quarto, cozinha e banheiro. Mas nada impede que sejam criadas plantas diferentes.

Uma utilidade que vem se tornando bastante comum para as edículas é como área de lazer. Dessa maneira, as construções podem conter uma cozinha gourmet, churrasqueira e até área de estar.

O que você precisa saber antes de construir?

Tem um espaço sobrando no fundo ou nas laterais do terreno e quer construir? Então você precisa ficar de olho em alguns pontos importantes.

Antes de mais nada, você deve informar-se sobre as questões legais para construir uma edícula. Assim como a maioria dos projetos de reforma ou construção, é necessário obter o alvará de construção na prefeitura. Isso é necessário pois a extensão altera a estrutura original do imóvel.

Portanto, procure a prefeitura do seu município para conferir quais os documentos e procedimentos necessários para obter o alvará antes de iniciar a obra.

Além disso, é importante respeitar as regras para construções, como recuo lateral ou de fundo e abertura dos vãos. Também prepare-se pois a construção de uma casa nos fundos será incluída no cálculo do valor para o IPTU.

Exemplos de edículas para se inspirar

Uma das vantagens de ter uma casa pequena nos fundos do terreno é a versatilidade. Conforme já falamos, esse tipo de construção pode ser utilizado de várias maneiras, de acordo com a necessidade dos moradores.

Então, se você quer se inspirar, confira alguns exemplos de edículas incríveis. Você vai se surpreender!

1. Edícula com piscina

Primeiramente, este projeto de edícula com piscina é a prova de que é possível criar ambientes extraordinários em uma área pequena!

Para isso, o arquiteto Flávio Lima procurou aproveitar o espaço ao máximo e ainda proporcionar um ambiente aconchegante e contemporâneo aos moradores.

O projeto da área externa inclui uma piscina, espreguiçadeiras e até um pequeno jardim. Além disso, não podemos deixar de citar a cascata que deu um toque ainda mais especial nesta edícula com piscina.

2. Edícula com churrasqueira

O nosso próximo exemplo é esta edícula com churrasqueira. O projeto feito pelo arquiteto Igor Henrique é bastante compacto e aconchegante.

A edícula aberta tem uma área gourmet com cozinha, churrasqueira, uma área de estar com mesa de madeira e um banheiro. A leveza do design contemporâneo super combinou com o toque rústico da madeira, dos tijolinhos e outros materiais naturais! O que você achou deste projeto?

3. Edícula simples

Por fim, não podemos deixar de citar o modelo mais tradicional de edículas. Este projeto do arquiteto Igor Henrique ilustra bem como uma casa pequena pode ser simples e charmosa ao mesmo tempo.

A construção foi projetada para acomodar os moradores confortavelmente em um quarto, banheiro, sala e cozinha. Já a área externa pode ser complementada com mesas, cadeiras e até mesmo um pequeno jardim.

E aí, solucionou todas as suas dúvidas sobre o que é uma edícula? Deixe seu comentário abaixo!

