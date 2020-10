Pais devem ficar atentos com a saúde bucal das crianças

A Secretaria de Estado da Saúde alerta sobre os cuidados com a saúde bucal das crianças em meio ao enfrentamento da pandemia. O alerta faz parte das ações propostas em comemoração à semana de saúde bucal.

“Considerando que as aulas presenciais ainda não foram retomadas, o programa de bochecho com flúor e a escovação supervisionada realizadas pela equipe de saúde bucal nas escolas continuam suspensos, é de extrema importância que os pais tenham uma atenção especial com a escovação dentária de seus filhos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo a chefe da divisão de Saúde Bucal, Gabriela Pereira Afonso, em função do tempo que as crianças estão passando em casa, existe a preocupação em relação à dieta que pode ser rica em carboidratos e açúcares e a possível precariedade na higiene bucal, aumentando o risco do início ou do agravamento de doenças bucais, mais especificamente da doença cárie em crianças. “Desta forma o acompanhamento dos pais ou responsáveis é indispensável”, afirmou.

COMO FAZER – A escovação com pasta dental com flúor deve ser realizada pelo menos duas vezes ao dia – depois das principais refeições.

Esta escovação deve ser feita em crianças pequenas sob orientação de um responsável e até os seis anos deve ser complementada por este adulto, principalmente a escovação noturna, que deve ser realizada de forma completa e cuidadosa, observando a higiene de todas as superfícies do dente.

CUIDADOS – Os pais devem avaliar se durante a escovação existe sangramento gengival, se há queixa de dor (espontânea ou provocada durante a mastigação ou com líquido), se existe fratura de dente ou restauração, cavidade aberta ou inchaço na região da gengiva logo acima dos dentes caracterizando um abscesso dentário, com ou sem drenagem de pus. Em caso afirmativo para qualquer um destes itens os pais devem procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e agendar uma consulta imediatamente.